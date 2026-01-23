Des fenêtres enneigées inquiètent les aînés d’un immeuble de Port-Cartier

Des aînés qui habitent dans un immeuble de l’OMH à Port-Cartier s’inquiètent de l’importante quantité de neige accumulée devant leur fenêtre, les privant d’une sortie de secours en cas de feu.

« Si le feu est pris dans le corridor, ou près de ma porte, je ne peux pas sortir de mon appartement pour aller à la sortie de secours », s’inquiète une résidente de 73 ans. « Ça fait des années que c’est tout le temps le même problème », déplore celle qui occupe un appartement du demi-sous-sol.

Quelques portes plus loin, une dame de 70 ans abonde dans le même sens.

« On ne voit même pas dehors ! C’est dangereux. On est âgés nous autres, si le feu pogne, on est pris en dedans. »

Ils sont au total huit à ce niveau dans l’immeuble du 35 des Saules. La majorité des locataires sont des aînés qui n’ont pas la capacité physique d’effectuer la tâche. L’OMH (Office municipal d’habitation) leur répond que c’est leur responsabilité de dégager leur fenêtre. Selon la Ville de Port-Cartier, les locataires ne sont pas responsables du dégagement des fenêtres et des accès l’hiver, « sauf si entente particulière prévue au bail ».

Dans le cas des résidents du 35 des Saules, il est indiqué sur le bail qu’il est de leur responsabilité de le faire.

« Nous comprenons très bien cela, mais qu’est-ce qu’on fait avec les dames de 93 ans, ceux avec une canne, ceux en chaise roulante », fait valoir une des locataires.

Une importante accumulation de neige était visible autour de l’immeuble de l’OMH de Port-Cartier du 35 rue des Saules, le 21 janvier 2026. Photo Journal Le Nord-Côtier

Le locataire Mario Marquis a 62 ans. Il est en fauteuil roulant.

« On a l’impression qu’ils rient de nous autres, que ce n’est pas grave, que ce n’est pas important, qu’ils ne sont pas obligés, que ça coûte de l’argent… », dit-il. « J’ai deux pieds de neige dans mon châssis (…) c’est bien mal entretenu pour un bloc de personnes âgées. »

À l’Office municipal d’habitation de Port-Cartier, la directrice Asmaa Essalhi, affirme qu’un déneigement des fenêtres est fait « à l’occasion, au besoin ».

Ça ne fait pas partie de l’entretien quotidien, confirme-t-elle, décrivant la situation actuelle comme étant une « accumulation inhabituelle ».

« La demande est déjà faite auprès du contracteur, ça s’en vient cette semaine, au plus tard lundi [26 janvier] », a-t-elle indiqué au Journal.

Plus de neige qu’à l’habitude

En date du 21 janvier, on comptait une accumulation totale de 90 cm de neige au sol à Sept-Îles et Port-Cartier, selon Environnement Canada. L’OMH a fait sa première demande de déneigement des fenêtres de l’hiver le 20 janvier.

Il est vrai de dire qu’il s’agit d’une accumulation inhabituelle, estime le météorologue de l’organisme fédéral, Peter Campell. La moyenne d’accumulation de neige au sol pour cette période de 1981 à 2010 a été de 45 cm. Déjà, en date du 1er janvier, l’accumulation était de 62 cm.

La neige obstruait des fenêtres de logements du 35 rue des Saules, le 21 janvier 2026. Photo Journal Le Nord-Côtier

« Inconfortable »

La directrice de l’OMH de Port-Cartier souligne que parfois, la neige obstrue la vision des fenêtres, mais qu’il y a des sorties de secours disponibles en cas d’urgence.

« Les fenêtres qui servent d’issues de secours doivent demeurer dégagées et accessibles en tout temps. Lorsqu’il s’agit de fenêtres qui ne sont pas désignées comme issues, le dégagement constitue davantage une recommandation de sécurité », indique la Ville de Port-Cartier.

« Je peux comprendre que c’est inconfortable quand la vision n’est pas claire ou présente », dit Mme Essalhi. « La quantité, comment moi je la vois, puis comment d’autres la voient, c’est différent. Les personnes âgées sont plus fragiles… je peux comprendre leur crainte, on les rassure, mais c’est sûr que ce n’est pas suffisant pour eux. »

Elle dit devoir composer également avec la disponibilité du contracteur.

Mme Essalhi n’était pas en mesure de dire précisément quelle quantité de neige devant les fenêtres méritait une demande de déneigement.

Pour le reste des accès, elle assure que quelqu’un est en charge de pelleter les entrées et sorties de secours régulièrement.

« C’est juste que la patience des personnes âgées n’est pas toujours présente », défend-elle.