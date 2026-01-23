Annonce sur les minéraux critiques : ITUM affirme avoir été oublié

Par Vincent Rioux-Berrouard 11:16 AM - 23 janvier 2026
Temps de lecture :

Jean-Francois Simard, ministre des Ressources naturelles et des Forêts. Photo Emy-Jane Déry

Le Conseil d’Innu Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam (ITUM) dénonce un manque de respect de la part du gouvernement du Québec qui n’aurait pas invité la communauté à la conférence de presse portant sur les minéraux critiques à Sept-Îles.

« L’attitude du MRNF est inacceptable! On parle d’exploitation des ressources sur notre Nitassinan, et le gouvernement choisit d’annoncer sa vision et ses orientations sans nous aviser et sans nous reconnaître. Nous sommes pourtant clairs : aucun projet ne peut, ni ne sera réalisé sur notre territoire sans notre consentement, et ce, à toutes les étapes du processus menant à l’exploitation. Le temps des décisions unilatérales est révolu », déclare le chef Jonathan Shetush, par voie de communiqué. 

Selon ITUM, aucune invitation n’a été reçue pour l’événement.

Appelé à réagir, le ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Jean-François Simard, affirme qu’une invitation a été transmise au chef, mais qu’elle aurait été envoyée à la mauvaise adresse.

« J’ai tenté de rejoindre le chef, hier. Je lui ai laissé un message lui présentant mes excuses quant à l’imbroglio », dit-il. 

Il dit comprendre la réaction d’ITUM par rapport aux événements.

« Je respecte ce qu’ils peuvent vivre et ressentir. Pour moi, l’essentiel est qu’ils sachent que je regrette et que j’ai une main tendue. »

Le ministre insiste sur l’importance d’établir des liens et de travailler en collaboration avec la communauté innue.

-Collaboration Emy-Jane Déry

Instabilité mondiale : Québec mise sur les minéraux critiques

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Instabilité mondiale : Québec mise sur les minéraux critiques

Factice nature : l’imaginaire des terres nord-côtières mis en lumière

Explorer l’improvisation sans pression avec la Ligue d’improvisation de Sept-Îles

Lire également

Actualité

Instabilité mondiale : Québec mise sur les minéraux critiques

Consulter la nouvelle

Factice nature : l’imaginaire des terres nord-côtières mis en lumière

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 21 janvier 2026

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord