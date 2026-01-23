Annonce sur les minéraux critiques : ITUM affirme avoir été oublié

Le Conseil d’Innu Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam (ITUM) dénonce un manque de respect de la part du gouvernement du Québec qui n’aurait pas invité la communauté à la conférence de presse portant sur les minéraux critiques à Sept-Îles.

« L’attitude du MRNF est inacceptable! On parle d’exploitation des ressources sur notre Nitassinan, et le gouvernement choisit d’annoncer sa vision et ses orientations sans nous aviser et sans nous reconnaître. Nous sommes pourtant clairs : aucun projet ne peut, ni ne sera réalisé sur notre territoire sans notre consentement, et ce, à toutes les étapes du processus menant à l’exploitation. Le temps des décisions unilatérales est révolu », déclare le chef Jonathan Shetush, par voie de communiqué.

Selon ITUM, aucune invitation n’a été reçue pour l’événement.

Appelé à réagir, le ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Jean-François Simard, affirme qu’une invitation a été transmise au chef, mais qu’elle aurait été envoyée à la mauvaise adresse.

« J’ai tenté de rejoindre le chef, hier. Je lui ai laissé un message lui présentant mes excuses quant à l’imbroglio », dit-il.

Il dit comprendre la réaction d’ITUM par rapport aux événements.

« Je respecte ce qu’ils peuvent vivre et ressentir. Pour moi, l’essentiel est qu’ils sachent que je regrette et que j’ai une main tendue. »

Le ministre insiste sur l’importance d’établir des liens et de travailler en collaboration avec la communauté innue.

-Collaboration Emy-Jane Déry