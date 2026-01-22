Un effet domino pour Place de Ville à Sept-Îles

La tranquillité palpable dans le mail de Place de Ville à Sept-Îles est appelée à changer. Et on ne parle pas de voiture qui percute une porte d’entrée ou de coureurs qui s’entraînent tôt le matin. Westcliff négocie pour amener de nouveaux commerçants.

Si certains locaux sont vacants présentement à Place de Ville, le portrait pourrait changer dans le courant de 2026.

Westcliff, gestionnaire de Place de Ville, est en négociations avec des bannières « pour offrir des produits différents pour Sept-Îles et les alentours, amener une diversité en restauration, vêtements et autres », mentionne Guy Thibault, directeur par intérim du centre commercial.

« Il y a plusieurs projets sur la table. On se croise les doigts. Si les négociations débloquent, ça aura un effet domino, une étincelle qui fera débouler le reste », avance-t-il.

Le directeur général par intérim de Place de Ville/Place Sept-Îles assure que le marché est toujours en progression dans les centres commerciaux, que c’est toujours « en ajustement ».

Il soutient que la clientèle est toujours présente, mais différemment.

« Les clients viennent pour un besoin. Ce que les gens apprécient dans l’expérience d’achat, c’est le contact humain, de pouvoir toucher à ce qu’ils veulent acheter », souligne M. Thibault.

Ce dernier dirige les Galeries Chagnon à Lévis, depuis six mois. Il a une feuille de route longue de 40 ans dans le commerce de détail, soit 30 ans comme locataire et 10 ans comme locateur. Il a d’ailleurs demeuré à Sept-Îles durant quatre ans.

Selon ses propos, les commerçants s’en tirent encore à bon compte.

Touché par la cause

Par ailleurs, Guy Thibault s’est dit impressionné par les démarches de Luc Martin Devost pour tenir des entraînements de course à pied dans le mail de Place de Ville. C’est pourquoi il a accepté de prêter gratuitement l’accès au centre commercial. C’est aussi une façon de redonner à la communauté qui donne beaucoup.

« Il [Luc Martin Devost] est inspiré et inspirant pour le bien-être et la santé des gens. J’ai trouvé intéressant sa structure et sa façon de faire. C’est pour une bonne cause. C’est aussi un espace sécuritaire pour les coureurs. Ils ne courent pas dehors, sur la glace », mentionne-t-il.

L’accès à Place de Ville pour les adeptes de course à pied, membre du club, permet de faire redécouvrir le mail et que les sportifs voient Sports Experts, la Vie en Rose et les autres, « qu’il y a beaucoup de commerces actifs ».