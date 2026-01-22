Mobilité électrique: un guide d’instruction avec votre bolide?

Par Emelie Bernier 4:59 AM - 22 janvier 2026 Initiative de journalisme local
La formation des futurs propriétaires de voiture électrique n'est pas suffisante. Cette méconnaissance est responsable de certaines insatisfactions, selon le spécialiste Daniel Breton. Photo iStock

Quelques-uns de nos témoins ont fait part de leur impression d’avoir été laissés à eux-mêmes avec leur véhicule, une situation bien réelle pour le spécialiste Daniel Breton qui prône une meilleure transmission de l’information. 

« Ce n’est pas un problème de la Côte-Nord, c’est un problème partout. J’ai donné de la formation à 2000 personnes dans l’industrie et je réalise que c’est une énorme lacune », indique M. Breton d’entrée de jeu.

Il n’hésite pas à pointer du doigt les constructeurs. 

« La plupart des constructeurs automobiles ne savent même pas qu’ils ne savent pas quoi dire à leurs concessionnaires. Ils sont certains d’être au-dessus de leurs affaires. Ils forment les gens sur le produit, mais ne les forment pas sur les programmes gouvernementaux, les applications, sur les infrastructures de recharge… Et puis ils se pensent bons », s’indigne M. Breton.

Daniel Breton. Photo courtoisie

La situation n’est pas généralisée, nuance-t-il.

« Y’a des constructeurs avec qui j’ai travaillé, mais la plupart détestent se faire dire qu’ils ne sont pas bons. Quand je dis aux constructeurs qu’ils auraient tout avantage à avoir une vraie formation complète, certains sont ouverts, d’autres me disent “non, non, on connaît ça”. »

À un autre échelon, plus près du consommateur, les concessionnaires ont également un rôle important à jouer dans la transmission d’informations, estime-t-il. 

« Chez les concessionnaires, c’est comme partout. Il y en a qui sont intéressés à leur métier, qui veulent bien le faire, et il y en a qui s’en foutent et sont là pour vendre des paiements et “that’s it, arrange-toi”. Très certainement, ça fait partie des vrais enjeux. »

Et le problème n’est pas propre à la Côte-Nord, ni au Québec ou au Canada. « Je suis à Paris et j’étais récemment avec Renaud et ils ont les mêmes problèmes avec leurs concessionnaires. »

M. Breton a lui-même rédigé 6 guides pratiques pour les propriétaires de véhicules électriques au fil des ans, auquel s’ajoute son essai 50 mythes et demi-vérités sur les véhicules électriques.

« J’ai sorti un guide pratique l’an dernier. Comment charger une voiture, la différence entre les différentes bornes… Pourquoi ? Parce que les concessionnaires, pour plusieurs d’entre eux, ne font pas le travail ! »

Il entend les doléances exprimées dans les divers témoignages publiés ici. 

« Si personne ne vous dit comment vous en servir, même si vous faites l’acquisition d’un excellent véhicule, ça n’ira pas bien. »

