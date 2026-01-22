Hockey Senior AA | On sait quand la finale prendra son envol

Le calendrier de la ronde ultime de la Ligue de hockey Senior AA – Circuit CFM est maintenant connu. Pour une deuxième année de suite, les Basques Groupe Olivier de Sept-Îles et les Pionniers CFL de Baie-Comeau feront les frais de la finale.

Les joueurs des deux formations devraient être frais et dispos pour la finale 2 de 3 des séries éliminatoires 2026.

Basques et Pionniers, qui ont complété le balayage de leur demi-finale le 17 janvier, se retrouveront pour le premier match le 7 février, dès 19 h 30. Le match numéro un sera disputé au Centre sportif Alcoa de Baie-Comeau.

La finale se poursuivra, et se terminera, le week-end suivant. C’est à l’aréna Conrad-Parent de Sept-Îles que se jouera la deuxième rencontre, le vendredi 13 février, à 20 h. Si une rencontre décisive s’avère nécessaire, c’est le soir de la Saint-Valentin que ça se décidera au domicile des Pionniers, à compter de 19 h 30.

L’an dernier, les Basques avaient eu le numéro de la formation baie-comoise en deux parties pour être sacrés champions des séries.

Un des deux clubs pourra mettre la main sur la coupe pour une deuxième fois depuis le retour de la Ligue de hockey Senior AA de la Côte-Nord lors de la saison 2022-2023.