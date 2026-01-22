Congé temporaire de longueurs au Complexe aquatique de Sept-Îles 

Par Sylvain Turcotte 1:58 PM - 22 janvier 2026
Temps de lecture :

Des travaux sont en cours jusqu’au 26 janvier dans le bassin de 25 m du Complexe aquatique de la Ville de Sept-Îles.  Photo courtoisie

Ceux et celles qui espéraient faire des longueurs dans la piscine du Complexe aquatique de la Ville de Sept-Îles, oubliez le projet jusqu’à lundi. Le bassin de 25 m est fermé temporairement en raison de travaux. 

Un bris de céramique dans l’entrée de la piscine est en cause pour l’interruption des activités régulières dans le bassin de 25 m, et ce, jusqu’au 26 janvier inclusivement.

Certaines des activités ont été transférées dans le bassin récréatif pour les prochains jours. L’horaire est disponible dans la publication au www.facebook.com/complexeaquatique.vsi

« Nous avons corrigé le tout ce matin, mais il y a un temps de séchage avant de remettre de l’eau dessus. C’est une question de sécurité pour les utilisateurs », indique Mylène Barbeau, superviseure au Centre socio-récréatif de Sept-Îles.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire

À lire également

Interdiction aux véhicules lourds sur la route 138 entre Port-Cartier et Baie-Trinité

Un effet domino pour Place de Ville à Sept-Îles

Incertitude mondiale : le Port de Sept-Îles et ses partenaires restent confiants

Lire également

Interdiction aux véhicules lourds sur la route 138 entre Port-Cartier et Baie-Trinité

Consulter la nouvelle

Un effet domino pour Place de Ville à Sept-Îles

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 21 janvier 2026

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord