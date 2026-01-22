Congé temporaire de longueurs au Complexe aquatique de Sept-Îles 

Ceux et celles qui espéraient faire des longueurs dans la piscine du Complexe aquatique de la Ville de Sept-Îles, oubliez le projet jusqu’à lundi. Le bassin de 25 m est fermé temporairement en raison de travaux.

Un bris de céramique dans l’entrée de la piscine est en cause pour l’interruption des activités régulières dans le bassin de 25 m, et ce, jusqu’au 26 janvier inclusivement.

Certaines des activités ont été transférées dans le bassin récréatif pour les prochains jours. L’horaire est disponible dans la publication au www.facebook.com/complexeaquatique.vsi.

« Nous avons corrigé le tout ce matin, mais il y a un temps de séchage avant de remettre de l’eau dessus. C’est une question de sécurité pour les utilisateurs », indique Mylène Barbeau, superviseure au Centre socio-récréatif de Sept-Îles.