7 884 signatures pour appuyer la modernisation de l’Hôpital de Sept-Îles

La campagne de mobilisation pour la modernisation de l’Hôpital de Sept-Îles aura permis de récolter 7 884 signatures.

Lancée le 8 décembre, la pétition a été remise en main propre le 22 janvier à la ministre responsable de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain.

Au cours des dernières semaines, la campagne a reçu de nombreux appuis provenant du milieu des affaires (Aluminerie Alouette, Groupe Nordique), de l’éducation (Cégep de Sept-Îles), des élus régionaux et des communautés innues. Certaines personnalités appréciées du public ont aussi appuyé la cause comme Irvin Blais et Keven Landry.

« Le message est clair : maintenant que toutes les conditions sont remplies, que la population est mobilisée derrière le projet, le gouvernement du Québec doit lancer sans tarder les travaux de ce chantier vital pour nos communautés », peut-on lire dans un communiqué émis par les organisateurs de la campagne.

La pétition a été remise par le maire de Sept-Îles, Benoit Méthot, les docteurs Mathieu Maltais et Chadi Farah, le président du comité des usagers de Sept-Îles, Jean-Pierre Porlier, et le directeur général de la Fondation Hôpital régionale Sept-Îles, Guy Couture.

En entrevue avec le Nord-Côtier, la semaine dernière, avec le Nord-Côtier, Kateri Champagne Jourdain a indiqué que l’agrandissement de l’Hôpital de Sept-Îles sera sa priorité en 2026.

Il faudra probablement attendre le prochain budget pour savoir si le gouvernement du Québec octroiera les sommes nécessaires pour que le projet puisse enfin aller de l’avant. Depuis 2021, il est inscrit dans la phase « planification » du Plan québécois des infrastructures (PQI).

Le projet de modernisation de l’Hôpital de Sept-Îles consiste à construire un nouveau bâtiment qui accueillera : l’urgence et les soins intensifs, le bloc opératoire, dont la chirurgie d’un jour et l’endoscopie, ainsi que l’unité de retraitement des dispositifs médicaux et d’endoscopie.