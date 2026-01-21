Report du retrait des lampadaires du quai de Natashquan

Par Vincent Rioux-Berrouard 11:19 AM - 21 janvier 2026
Temps de lecture :

Une rencontre entre la municipalité de Natashquan et Transports Canada a eu lieu le 21 janvier 2026 afin d'échanger sur la situation du quai. Photo Maxim Villeneuve

Transports Canada a décidé de ne pas aller de l’avant avec le retrait des lampadaires du quai de Natashquan à la suite d’une rencontre avec la municipalité.

Par voie de communiqué, la municipalité indique que des alternatives seront étudiées par l’organisation fédérale.

« La municipalité a reçu l’assurance d’être tenue informée à l’avance des prochaines décisions », peut-on lire.

Au début de la semaine, des entrepreneurs devaient retirer des lampadaires sur le quai de Natashquan. Selon Transports Canada, deux lampadaires présentaient des risques. De son côté, la municipalité affirmait que le retrait mettrait en danger les usagers du quai, dont les pêcheurs qui opèrent souvent avant le lever et après le coucher du soleil.

Afin d’empêcher le retrait des lampadaires, la municipalité avait construit, lundi, un barrage de neige sur le chemin des Robins pour bloquer l’accès au quai. À la suite de la rencontre, le mur de neige sera retiré.

L’accès au quai de Natashquan a été bloqué lundi. Photo Municipalité de Natashquan

La communauté innue de Nutashkuan a été impliquée dans les démarches auprès de Transports Canada. 

« Nous tenons à remercier le Conseil de bande de Nutashkuan pour son soutien. Les prochaines discussions avec Transports Canada se feront d’ailleurs conjointement avec les autorités de Natashquan et de Nutashkuan », indique la municipalité.

