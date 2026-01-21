Du hockey en plein air pour Hommes Sept-Îles

Des patins, des gants et un casque, c’est ce qui sera nécessaire pour jouer au hockey à la Classique Oxygène. La tradition se poursuit pour une 11e année au profit de la Maison Jack Monoloy, opérée par Hommes Sept-Îles.

L’édition 2026 est au calendrier pour le 7 février sur la patinoire du parc Holliday de Sept-Îles.

Les équipes s’affronteront en trois contre trois sur la surface glacée divisée en trois, avec des mini buts.

Les fonds amassés par la Classique Oxygène servent directement au service d’hébergement pour pères avec enfants.

Hockeyeurs, hockeyeuses, supporteurs et citoyens sont donc attendus pour cet événement, « pour appuyer cette initiative, qui répond à un besoin réel de notre milieu, celui d’améliorer les liens entre les pères et leurs enfants », indique l’organisme.

La 11e édition misera sur Claude Lauzier comme président d’honneur. Celui qui a mis sur pied le Pool des DG soutient la cause en remettant, depuis quelques années, une partie des profits à Hommes Sept-Îles.

Lors de la journée du 7 février au parc Holliday, de 9 h à 15 h, il y aura cabane à sucre, tire d’érable, disco sur l’anneau de glace, cantine, tente traditionnelle innue et des poneys.

Les équipes qui veulent s’inscrire à la Classique Oxygène ou qui veulent plus d’informations doivent scanner le code QR disponible via le www.facebook.com/Hommes.Sept.Iles.