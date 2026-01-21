129 194 $ récolté par le Club Optimiste de Sept-Îles pour la jeunesse d’ici

En novembre dernier, c’était le retour à la formule prépandémie du célèbre souper-bénéfice du Club Optimiste de Sept-Îles. La 47e édition de l’événement a permis aux membres du Club de constater, encore une fois, que les gens sont toujours au rendez-vous.

« Les gens croient à la cause du Club optimiste, ils croient à la jeunesse », dit Michel Laforest, président du Club Optimiste de Sept-Îles.

Le 29 novembre 2025, le Club Optimiste de Sept-Îles tenait son 47e souper-bénéfice. L’événement était présidé par Claude Gosselin, président-directeur général d’Aluminerie Alouette.

Environ 200 personnes y ont assisté et près de 100 entreprises ont été partenaire de la soirée.

Le retour à la formule prépandémie en salle pour la tenue de l’événement a porté fruit, alors que 129 194 $ ont été amassés. Cela représente près de 68 000 $ de plus qu’en 2025 (62 456 $).

« Les vieux de la vieille qui participaient au souper-bénéfice depuis des années étaient contents de revenir à l’ancienne formule à l’Hôtel Sept-Îles, avec une salle un peu plus bondée », dit M. Laforest.

Durant les deux dernières éditions du souper, on avait plutôt opté pour une formule cocktail dînatoire.

« C’était une formule différente avec moins de monde, puis moins d’encans et moins de ci, moins de ça, c’est normal que les montants amassés aient été moins élevés », explique Michel Laforest.

50 ans à soutenir la jeunesse

Le Club qui compte une trentaine de membres célèbre ses 50 ans en 2026.

« Ce qui me rend fier, c’est qu’année après année, quand on approche des gens pour être soient présidents d’honneur au souper, ou des nouveaux participants au souper-bénéfice, on a très peu de réponses négatives », dit le président du Club et membre depuis 1996.

Les gens sont, selon lui, toujours aussi généreux et supportant de leur cause.

« La jeunesse, bien c’est la relève, c’est eux autres plus tard qui vont nous diriger », dit Michel Laforest.

L’argent récolté servira à soutenir des organisations, ou des associations qui œuvrent auprès de la jeunesse.

« On a régulièrement des demandes pour aider. Toutes les demandes sont étudiées, puis c’est pas juste le conseil d’administration du club qui décide, c’est les membres du club au complet », précise M. Laforest.

Le souper-bénéfice 2026 aura lieu le 28 novembre, sous sa forme traditionnelle.