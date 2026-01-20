Une vague de froid déferle sur la Côte-Nord

La majorité des MRC de la Côte-Nord sera touchée par une vague de froid du 20 au 21 janvier. Les citoyens de Manicouagan, Sept-Rivières, de la Minganie, du Golfe-du-Saint-Laurent et de Caniapiscau sont invités à la prudence.

La Direction de santé publique de la Côte-Nord avise, par voie de communiqué, que des refroidissements éoliens atteignant les — 28 à — 48 °C sont prévus durant la nuit du 20 janvier jusqu’au matin du 21 janvier.

« Une exposition au froid intense peut représenter un risque important d’engelure ou d’hypothermie », indique le CISSS de la Côte-Nord.

Les personnes âgées, les jeunes enfants, les gens qui travaillent à l’extérieur, les motoneigistes et les personnes qui font des activités hivernales sont particulièrement vulnérables au froid.

« De plus, les personnes souffrant de problèmes cardiovasculaires ou respiratoires risquent d’aggraver leurs symptômes lorsqu’elles sont exposées au grand froid », ajoute l’organisation.

Recommandations

La Direction de santé publique recommande certaines mesures à la population des MRC touchées :

• Habillez-vous en mettant plusieurs couches de vêtements. Le vêtement que vous mettez par-dessus tous les autres doit couper le vent et être imperméable.

• Prenez un soin particulier à bien vous couvrir la tête, le nez, la bouche et le cou.

• Portez des gants adéquats pour maintenir vos mains au chaud.

• Portez des bottes qui vous tiendront les pieds au chaud tout en vous permettant d’éviter de glisser et de tomber.

• Maintenez un niveau régulier d’activité, par exemple en marchant constamment.

• Limitez les efforts physiques vigoureux, comme pelleter la neige ou courir.

• Si vous devez rester à l’extérieur pour une longue période, prenez des répits dans des endroits chauds et à l’abri du vent.

• Si possible, offrez un abri temporaire à un proche ou une personne dans le besoin.

La Direction de santé publique de la Côte-Nord remercie la population pour sa collaboration.