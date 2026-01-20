Un Septilien arbitre provincial de judo à seulement 15 ans

Il y a plus d’une voie pour gravir les échelons dans son sport. Le fils du directeur technique de l’Académie de judo de Sept-Îles, David Beaudin, Samuel, a choisi celle de l’arbitrage.

Sur les tatamis depuis l’âge de 2 ans, Samuel veut suivre les traces de son père et de sa sœur Sara-Anne autrement. Si le paternel a compétitionné à l’international, tout comme sa fille, qui est encore active, pour le jeune adolescent de 15 ans, c’est par l’arbitrage qu’il compte cheminer.

Il vient de réussir son grade provincial B. Samuel Beaudin est le plus jeune arbitre actif avec ce niveau en cette saison 2025-2026 de Judo Québec.

Pour l’examen théorique fait il y a quelques semaines, Samuel Beaudin a obtenu une note de 73 %. C’était 60 questions à répondre en 30 minutes.

La partie pratique, il l’a fait lors de la Coupe Gadbois, tournoi provincial de développement qui avait lieu les 10 et 11 janvier à Repentigny. Il n’a pas chômé lors de cette compétition. Il a officié pour près de 80 combats en deux jours, dont des combats chez les Seniors.

« C’est plus que lors de toute l’année dernière », a-t-il mentionné en entrevue avec le Journal.

Signe du potentiel du jeune septilien, lors de la saison dernière, on lui a permis d’arbitrer au Championnat provincial, chez les U12, même s’il n’était que de grade Relève.

Avec ce grade Provincial B en poche, Samuel Beaudin peut faire la plupart des compétitions qui se tiennent au Québec, sauf entre autres le Québec Open, qui est de calibre international.

Pour demeurer actif comme arbitre, il doit officier lors de deux compétitions provinciales par année. Il reste à l’affut lors des compétitions régionales et en regardant des combats sur Internet.

Occasion de voyager

L’arbitrage permet au Septilien de continuer à voir ses amis du judo.

« Ça me permet de garder cet esprit [celui du judo] et de trouver un autre moyen d’aller aux compétitions », a-t-il dit.

Il continue également de s’entraîner, en plus de donner des cours aux plus jeunes de l’Académie de judo de Sept-Îles.

« Pour être un bon arbitre, il faut être bon au judo. C’est beaucoup de règlementation. Il faut être bon pour déterminer les valeurs du pointage » a expliqué son père, David Beaudin. « Il n’a pas besoin de faire de régime », a-t-il ajouté à la blague.

Samuel Beaudin aspire à gravir les futurs échelons de l’arbitrage pour avoir ainsi la chance de voyager et de vivre des compétitions de plus grande envergure.

Ceux et celles qui arbitrent le font bénévolement. Ils reçoivent toutefois une allocation pour les repas.

Ils sont peu nombreux les arbitres au sein de l’Académie de judo de Sept-Îles. Outre Samuel Beaudin, il y a Marco Roy (niveau Relève) et Cynthia Fournier, qui détient le grade Provincial A.

Celle qui est responsable de la zone de la Côte-Nord et mentore de l’Escouade Féminine d’Arbitrage tentera d’obtenir son niveau National C dans les prochaines semaines, soit lors de la Coupe Daniel Hardy à Québec, les 7 et 8 février. Samuel Beaudin y sera aussi.