Le propriétaire du Spa Renaissance de Sept-Îles coupable dans une poursuite du Collège des médecins  

Le propriétaire du Spa Renaissance de Sept-Îles, Martin Carrier, se voit imposer une amende de 9 000 $ pour des actes qui lui étaient reprochés par le Collège des médecins du Québec.

M. Carrier, qui avait présenté un plaidoyer de culpabilité, a été sentencé lundi, au palais de justice de Sept-Îles, alors qu’il se trouvait en visioconférence.

ll faisait face à quatre chefs d’accusation en lien avec une consultation qu’il a faite auprès d’un enquêteur du Collège des médecins du Québec, le 3 juillet 2024, à l’adresse du Spa Renaissance de Sept-Îles.

Pour avoir prescrit des médicaments et d’autres substances lors d’une consultation et pour avoir exercé des activités réservées aux membres du Collège des médecins en ayant déterminé le traitement médical, Martin Carrier écope d’une amende de 9 000 $ (plus les frais de 2250 $) pour ces deux chefs.

Il n’était alors pas titulaire d’un permis valide et il n’était pas inscrit au tableau du Collège des médecins du Québec, afin de pouvoir poser les actes qui lui sont reprochés.

Le tribunal a accepté le retrait des chefs 1 et 2, comme entendu entre les deux partis.

On reprochait notamment à Martin Carrier d’avoir diagnostiqué des maladies.

L’homme d’affaires a douze mois pour acquitter le montant de l’amende.

Les deux parties en sont venues à une entente commune pour ce qui a été présenté en cour.

« Les discussions ayant mené à l’entente commune présentée le 19 janvier au tribunal sont confidentielles. Nous sommes toutefois satisfaits que cette entente, incluant un plaidoyer de culpabilité sur deux des quatre chefs du constat et des amendes supérieures aux amendes minimales, permette d’assurer la protection du public, notamment par son effet dissuasif sur l’individu et la collectivité », a fait savoir le Collège des médecins du Québec au Journal.

Pour chacune des infractions pour lesquelles il a été condamné, Martin Carrier était passible d’une amende minimale de 2 500 $ et maximale de 62 500 $.

La peine qui avait été demandée par le Collège des médecins lors des précédentes étapes était de 12 000 $ pour chacun des chefs 3 et 4.

En juin, le propriétaire du Spa Renaissance avait laissé entendre qu’il ne voulait pas plaider coupable.