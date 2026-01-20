La crème des curleurs de 60 ans et plus à Sept-Îles

Neuf ans après avoir été l’hôte du Championnat provincial des maîtres, le Club de curling de Sept-Îles remet ça une fois de plus.

La crème des curleuses et curleurs de 60 ans et plus, en provenance de plusieurs régions du Québec, est attendue à Sept-Îles à la mi-février.

Le Championnat provincial des Maîtres, qui s’inscrit dans la Série Élite, sous l’égide de Curling Québec, se tiendra du 14 au 22 février.

Le volet masculin, avec 16 équipes participantes, sera disputé du 14 au 18 février. La finale aura lieu le mercredi à 13 h 30.

Pour le volet féminin, avec six équipes en présence, ça se passera du 19 au 22 février. La finale est à l’horaire pour 9 h 30 le dimanche.

La compétition réunit « des athlètes chevronnés âgés de 60 ans et plus, reconnus pour leur expérience, leur précision et leur esprit sportif » souligne l’organisation septilienne.

Les formations championnes obtiendront leur billet pour le Championnat canadien des maîtres, qui se tiendra à Grande Prairie, en Alberta, du 6 au 11 avril 2026.

Prise 2

Ce sera la deuxième fois que le Club de curling de Sept-Îles reçoit le Championnat provincial des maîtres.

La première, couronnée de succès, s’est déroulée en 2017.

« Cette nouvelle édition confirme le savoir-faire du club et l’importance de Sept-Îles comme pôle sportif majeur en région », mentionne Karine Lachance, responsable des communications pour le comité.

Bien représentée

Il y aura deux équipes de Sept-Îles, tant chez les femmes que chez les hommes, pour l’étape provinciale en février.

Du côté masculin, la formation d’Émilien Skelling aura le statut d’équipe hôte, ayant remporté la finale régionale tenue plus tôt en janvier. M. Skelling fera équipe avec Pierre Morin, Danny Leclerc, Jean Renaud et Gilles LeBlanc.

Quant à Denis Laflamme et ses partenaires Michel Lachance, Jean-Baptiste Morin, Normand Bouchard et Gaby Lanoue, ils seront Équipe Côte-Nord.

Chez les femmes, Louise Canuel comptera sur Annette Aucoeur, Margot Méthot, Marie-France Hartion et Patricia Saindon.

L’autre formation septilienne sera celle composée de Josée Whittom, Léontine St-Onge, Louise Desharnais, Louise Lévesque et Diane Levasseur.

La population pourra assister gratuitement aux différentes parties qui se joueront dans l’édifice du 21, rue Comeau.