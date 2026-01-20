La clinique de périnatalité sociale la plus performante au Québec est à Sept-Îles

Par Nadia Dorval 8:42 AM - 20 janvier 2026
Diane Roux, directrice de l'Envol Maison de la famille dans une des salles d'examen de la Clinique de périnatalité sociale. Photo Nadia Dorval

Parmi les dix cliniques du genre à travers tout le Québec, celle de l’Envol Maison de la famille est celle qui performe le mieux en termes du nombre d’interventions réalisées. En 2024-2025, l’organisme en a fait 5 722.

Instaurée en 2021 en tant que projet pilote d’une durée de trois ans, la clinique de périnatalité a répondu à un réel besoin pour la communauté de Sept-Îles.

« La première année, on avait 500 interventions annuellement. On est rendu à près de 5 800 », dit Diane Roux, directrice générale de l’organisme.

Le projet vise à offrir des suivis de grossesse aux futures mères en situation de vulnérabilité.

« Ce n’est pas tout le monde qui peut accéder à la clinique. C’est une clinique de périnatalité sociale. On a une travailleuse sociale qui accueille ceux qui demandent pour avoir accès à notre clinique », explique Mme Roux.

En plus des suivis de grossesses, la clinique offre des suivis pour les enfants jusqu’à l’âge de 5 ans.

« Ça permet d’amener les enfants à ce qu’il y ait moins de retard aussi, parce qu’on prend soin de la maman », dit la directrice générale. « On s’assure qu’elle mange bien,  qu’elle a tout ce qu’il faut pour que l’enfant ait les mêmes chances que tout le monde. »

La clinique a actuellement trois médecins, un quatrième devrait les rejoindre en février. Depuis l’ouverture de la clinique, l’organisme est passé d’une infirmière à quatre. En 2024-2025, la clinique a offert des services à 274 femmes et 342 enfants.

