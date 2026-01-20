La clinique de périnatalité sociale la plus performante au Québec est à Sept-Îles

Parmi les dix cliniques du genre à travers tout le Québec, celle de l’Envol Maison de la famille est celle qui performe le mieux en termes du nombre d’interventions réalisées. En 2024-2025, l’organisme en a fait 5 722.

Instaurée en 2021 en tant que projet pilote d’une durée de trois ans, la clinique de périnatalité a répondu à un réel besoin pour la communauté de Sept-Îles.

« La première année, on avait 500 interventions annuellement. On est rendu à près de 5 800 », dit Diane Roux, directrice générale de l’organisme.

Le projet vise à offrir des suivis de grossesse aux futures mères en situation de vulnérabilité.

« Ce n’est pas tout le monde qui peut accéder à la clinique. C’est une clinique de périnatalité sociale. On a une travailleuse sociale qui accueille ceux qui demandent pour avoir accès à notre clinique », explique Mme Roux.

En plus des suivis de grossesses, la clinique offre des suivis pour les enfants jusqu’à l’âge de 5 ans.

« Ça permet d’amener les enfants à ce qu’il y ait moins de retard aussi, parce qu’on prend soin de la maman », dit la directrice générale. « On s’assure qu’elle mange bien, qu’elle a tout ce qu’il faut pour que l’enfant ait les mêmes chances que tout le monde. »

La clinique a actuellement trois médecins, un quatrième devrait les rejoindre en février. Depuis l’ouverture de la clinique, l’organisme est passé d’une infirmière à quatre. En 2024-2025, la clinique a offert des services à 274 femmes et 342 enfants.