Des coups de feu tirés sur une résidence au parc Ferland à Sept-Îles

Une résidence a été visée par des tirs de projectiles, à Sept-Îles, sur la rue des Sarcelles, au parc Ferland.

L’événement est survenu lundi soir, vers 22h. L’enquête est en cours, confirme le porte-parole de la Sûreté du Québec, Hugues Beaulieu. Il n’y a pas de blessé, malgré que des gens étaient présents dans le bâtiment au moment des faits.

Un autre événement similaire s’est produit lundi soir, à Sept-Îles. Un immeuble de l’avenue Gamache a été ciblé par des tirs de projectiles.