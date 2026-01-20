Des coups de feu tirés sur une résidence au parc Ferland à Sept-Îles

Par Vincent Rioux-Berrouard 10:19 AM - 20 janvier 2026
Temps de lecture :

Deux bâtiments ont été visés par des tirs de projectiles lundi soir, à Sept-Îles. Photo Alexandre Caputo

Une résidence a été visée par des tirs de projectiles, à Sept-Îles, sur la rue des Sarcelles, au parc Ferland.

L’événement est survenu lundi soir, vers 22h. L’enquête est en cours, confirme le porte-parole de la Sûreté du Québec, Hugues Beaulieu. Il n’y a pas de blessé, malgré que des gens étaient présents dans le bâtiment au moment des faits.

Un autre événement similaire s’est produit lundi soir, à Sept-Îles. Un immeuble de l’avenue Gamache a été ciblé par des tirs de projectiles.

Coups de feu à Sept-Îles : des événements ayant la signature du crime organisé

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Des tirs de projectiles sur un immeuble à Sept-Îles

Deux toponymes nord-côtiers en lice pour le titre de Toponyme coup de foudre 2026

Essipit sauve la radio CHME-FM

Lire également

Actualité

Des tirs de projectiles sur un immeuble à Sept-Îles

Consulter la nouvelle

Deux toponymes nord-côtiers en lice pour le titre de Toponyme coup de foudre 2026

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 21 janvier 2026

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord