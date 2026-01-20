Coups de feu à Sept-Îles : des événements ayant la signature du crime organisé

Par Vincent Rioux-Berrouard 3:16 PM - 20 janvier 2026
Les policiers étaient toujours présents sur l'avenue Gamache mardi après-midi. Photo Vincent Rioux-berrouard

Il est encore trop tôt dans l’enquête pour faire un lien entre le crime organisé et les deux immeubles visés par des coups de feu à Sept-Îles. Par contre, les événements présentent des éléments similaires avec le crime organisé.

« Ce sont des événements qui ont la même signature que ceux commis par le crime organisé. Il est encore trop tôt pour faire le lien, mais ça ressemble beaucoup », affirme le porte-parole de la Sûreté du Québec, Hugues Beaulieu.

Rappelons que deux immeubles ont été visés par des coups de feu, dans la nuit de lundi à mardi à Sept-Îles.

Le premier événement est survenu au parc Ferland, sur la rue des Sarcelles, vers 22h. Un peu plus tard dans la nuit, vers 2h, un immeuble a été atteint par des tirs de projectiles sur l’avenue Gamache.

À savoir si les deux événements sont liés, à nouveau, il est encore trop tôt dans l’enquête, selon le sergent Hugues Beaulieu.

Les forces policières étaient toujours présentes sur l’avenue Gamache, mardi après-midi. Selon nos informations, les autorités ont récupéré les images de caméra de surveillance des alentours. 

Au moins sept impacts de balles sont visibles sur l’édifice de l’avenue Gamache.

À proximité de l’immeuble visé se trouvent les locaux de l’organisme Transit Sept-Îles, qui aide les personnes dans le besoin. Sa directrice indique ne pas être plus inquiétée à la suite des derniers événements.

« Je dirais qu’il y a de l’inquiétude partout en ville, mais nous ne nous sentons pas plus insécures qu’hier avant les coups de feu », affirme Valérie Santerre. 

Des coups de feu tirés sur une résidence au parc Ferland à Sept-Îles

Des tirs de projectiles sur un immeuble à Sept-Îles

