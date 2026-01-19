Vers une première maison pour victimes de violence conjugale en Minganie

Dans un contexte d’augmentation des situations de violence conjugale, l’organisme la Maison Nord-Est lance une collecte de fonds dans l’espoir de voir une première ressource d’hébergement dédiée à la cause en Minganie.

La Maison Nord-Est, dont la mission est de venir en aide aux femmes et aux enfants victimes de violence conjugale, a annoncé sa fondation le 24 octobre dernier.

« Ça fait près de 20 ans qu’on réfléchit à ce projet », confie Katherine Arsenault, présidente du conseil d’administration de la Maison Nord-Est, en entrevue téléphonique. « Depuis la COVID-19, il y a une augmentation de dénonciation [de situations de violence conjugale] en Minganie », ajoute-t-elle.

Selon des données de 2022 du ministère de la Sécurité publique, rapportées par le Conseil du statut de la femme dans son rapport de 2024 sur la violence, la région de la Côte-Nord affiche d’ailleurs le taux le plus élevé au Québec d’infractions commises en contexte conjugal déclarées par la police.

La Maison Nord-Est, devrait officiellement ouvrir ses portes à Havre-Saint-Pierre en 2028. Elle sera la 47e maison destinée aux femmes et aux enfants victimes de violence conjugale au Québec. Elle desservira l’ensemble du territoire de la Minganie et de la Basse-Côte-Nord, de Sheldrake à Blanc-Sablon.

« Tout le monde peut vivre de la violence conjugale un jour dans sa vie, si ce n’est pas nous-même, ça peut être notre sœur, notre fille ou notre cousine », avait mentionné Katherine Arsenault dans une entrevue radio à CILE Informations, en décembre dernier.

Le nouvel organisme travaillera en collaboration avec le CISSS de la Côte-Nord, afin d’offrir un hébergement sécuritaire aux victimes de violence conjugale, des services externes d’écoute et d’accompagnement, avec ou sans hébergement, ainsi que des activités de prévention et de sensibilisation visant à briser le silence [lors de situations de violences conjugales].

La Maison Nord-Est est présentement à l’étape de trouver du financement pour commencer ses services externes, bien s’ancrer dans la communauté et préparer ses partenaires à l’éventuel hébergement.

La campagne de financement est accessible sur la plateforme GoFundMe. Le lien est disponible sur la page Facebook « Maison Nord-Est ».

Les dons serviront à embaucher une coordonnatrice-intervenante et une intervenante pour structurer les bases de la future maison d’hébergement, offrir dès maintenant des services d’aide et de soutien sans hébergement, renforcer les partenariats locaux et préparer l’ouverture physique de la maison.