Un barrage de neige pour empêcher le retrait des lampadaires du quai de Natashquan

La municipalité de Natashquan a décidé de bloquer l’accès aux entrepreneurs de Transports Canada afin d’empêcher le démantèlement des lampadaires du quai.

Lundi matin, la municipalité a pris la décision d’ériger un barrage de neige sur le chemin des Robins pour ainsi empêcher le retrait des lampadaires qui devaient s’amorcer cette semaine.

Transports Canada invoque des raisons de sécurité pour retirer les lampadaires dont les fûts seraient corrodés. Il n’y a pas de projet pour les remplacer ce qui provoque une levée de boucliers à Natashquan. La municipalité estime que cela mettra en danger les usagers du quai, dont les pêcheurs qui opèrent souvent avant le lever et après le coucher du soleil.

De plus, le Bella Desgagnés, le navire ravitailleur de la Basse-Côte-Nord, ne pourrait plus accoster hors des heures du jour, affirme la municipalité.

« Cette situation est inacceptable et la Municipalité demande que Transports Canada agisse de façon responsable en reportant sa décision jusqu’à ce que des consultations sérieuses aient eu lieu et des solutions aient été trouvées », écrit la municipalité dans un communiqué.