Le Husky de Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles s’impose en ringuette

Premier tournoi, premier titre pour l’équipe de ringuette du Husky de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles.

La formation dirigée par Marie-Pier Primard et Natasha Monger s’est imposée en fin de semaine au Tournoi de Beaconsfield/Kirkland dans la catégorie cadette B. Les étudiantes-athlètes de secondaire 3, 4 et 5, qui ont entamé la compétition avec un match nul de 6-6 face aux Hornets d’Ottawa, ont par la suite enchaîné avec trois victoires, 11-0 contre Gatineau, 8-3 contre Gloucester Cumberland, et, 10-2, en grande finale, contre Beaconsfield/Kirkland.

Le programme parascolaire ringuette de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles, qui en est à sa troisième année, prenait part à un tournoi pour la première fois de sa jeune histoire.