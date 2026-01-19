Le Husky de Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles s’impose en ringuette

Par Sylvain Turcotte 7:41 AM - 19 janvier 2026
Temps de lecture :

Les joueuses du Husky, en compagnie de l'entraîneure-chef Marie-Pier Primard. Photo courtoisie

Premier tournoi, premier titre pour l’équipe de ringuette du Husky de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles. 

La formation dirigée par Marie-Pier Primard et Natasha Monger s’est imposée en fin de semaine au Tournoi de Beaconsfield/Kirkland dans la catégorie cadette B. Les étudiantes-athlètes de secondaire 3, 4 et 5, qui ont entamé la compétition avec un match nul de 6-6 face aux Hornets d’Ottawa, ont par la suite enchaîné avec trois victoires, 11-0 contre Gatineau, 8-3 contre Gloucester Cumberland, et, 10-2, en grande finale, contre Beaconsfield/Kirkland.

Le programme parascolaire ringuette de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles, qui en est à sa troisième année, prenait part à un tournoi pour la première fois de sa jeune histoire.  

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Déjà de l’intérêt pour le poste de conseiller du Vieux-Quai à Sept-Îles

La faune nord-côtière dans la lentille de Jocelyn Praud

Le St-Laurent 400 déjà complet

Lire également

Déjà de l’intérêt pour le poste de conseiller du Vieux-Quai à Sept-Îles

Consulter la nouvelle

La faune nord-côtière dans la lentille de Jocelyn Praud

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 14 janvier 2026

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord