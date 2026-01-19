L’agrandissement de l’Hôpital de Sept-Îles est la priorité de Kateri Champagne Jourdain

C’est la modernisation de l’Hôpital de Sept-Îles qui sera la priorité de la députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain, en cette dernière année de mandat.

Voilà des années que ce projet traîne sur la table à dessin du gouvernement. La ministre indique que d’importantes étapes devaient être franchies, avant que l’agrandissement puisse aller de l’avant. Il y avait l’aménagement de la nouvelle unité de psychiatrie de l’Hôpital de Sept-Îles, mais aussi, l’achat du terrain de l’hôtel de ville.

« La suite logique des choses c’est qu’on procède à la réalisation des travaux de rénovation de l’Hôpital de Sept-Îles », dit-elle

La ministre assure avoir fait des représentations dans ce dossier. Il faudra maintenant attendre le budget en mars prochain, pour voir si le projet obtiendra le feu vert.

« C’est la priorité. C’est notre Hôpital régional. Il faut absolument que ça se passe cette année », affirme-t-elle.

La démolition de l’hôtel de ville de Sept-Îles est l’une des étapes dans le projet d’agrandissement de l’Hôpital de Sept-Îles. Photo Vincent Rioux-Berrouard

Le dossier des places en garderies dans la région continuera de retenir l’attention de celle qui est également ministre de la Famille.

Bilan 2025

En faisant son bilan des réalisations de son gouvernement dans la région, la députée affirme que 2025 aura été l’année d’Anticosti. Elle cite l’inauguration d’un bâtiment multifonctionnel qui comprend un hôtel de ville, un centre communautaire et un espace d’accueil touristique. Un investissement de 16,5 M$. Une nouvelle usine de production d’eau potable a aussi été mise en service. De tels investissements sont liés à l’inscription de l’île d’Anticosti à la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Elle souligne également le lancement de la construction d’une nouvelle école primaire à Havre-Saint-Pierre, qui viendra remplacer l’école Leventoux. Il s’agira de la première école neuve à être construite en Minganie depuis 1967.

La ministre responsable de la Côte-Nord met aussi de l’avant l’annonce d’une somme de 7,8 M$ pour la mise aux normes d’infrastructures d’eau desservant Maliotenam et Sept-Îles.

La tenue d’une rencontre réunissant les communautés innues et les forces policières, à Maliotenam, pour lutter contre le crime organisé fait partie des moments forts de la dernière session de Mme Champagne Jourdain. Le ministre de la Sécurité publique, Ian Lafrenière, était présent. Des engagements pour prévenir l’incursion du crime organisé dans les communautés comme la formation des intervenants sur le terrain et une intensification de la lutte contre le recrutement des jeunes par le crime organisé avaient été mis en place.