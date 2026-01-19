La Côte-Nord dans un Créneau d’excellence

La tourbe horticole de la Côte-Nord fait son entrée dans le Créneau d’excellence Tourbe et Substrats de l’Association des producteurs de tourbe horticole du Québec (APTHQ), une bonne nouvelle pour les producteurs qui pourront bénéficier de l’expertise de leurs pairs et partager la leur.

Considérée comme « une des régions clés de la production de tourbe horticole », elle ne figurait pas dans le territoire du Créneau qui couvrait jusqu’ici principalement la région du Bas-Saint-Laurent.

La mission du Créneau est de mobiliser « les entreprises, chercheurs, partenaires gouvernementaux et organisations locales et régionales pour accélérer l’innovation, la gestion responsable de la ressource, et le rayonnement d’un secteur essentiel à l’horticulture, à la sécurité alimentaire et à la bioéconomie québécoises. »

La région compte plusieurs entreprises productrices de tourbe et nombre de sites de production actifs et en restauration. Cette inclusion dans le Créneau permettra de renforcer la collaboration interrégionale Bas-Saint-Laurent – Côte-Nord.

« L’élargissement du Créneau à la Côte-Nord est une étape naturelle et structurante. Il renforce les collaborations interrégionales et offre aux entreprises et aux partenaires un cadre solide pour innover, former la main-d’œuvre et démontrer le caractère responsable et essentiel de la filière de la tourbe horticole au Québec », commente Stéphanie Boudreau, directrice du Créneau Tourbe et substrats et de l’APTHQ, par voie de communiqué.

Le secteur de la tourbe horticole représente 0,06 % des tourbières québécoises.1 800 emplois directs, indirects ou induits, dont 73 % des emplois directs sont au Bas-Saint-Laurent ou sur la Côte-Nord (données de 2022). Cette production permet de soutenir la sécurité alimentaire, l’horticulture, le reboisement (grâce à la production de semis forestiers), les serres et les productions émergentes.

Selon le site web du regroupement, le Créneau d’excellence Tourbe et substrats rassemble les forces vives du secteur de la tourbe horticole au Québec afin de «travailler ensemble sur les enjeux communs de l’industrie et d’être la voix du secteur, au Québec et à l’international, pour assurer le succès des membres en matière de gestion responsable de la ressource», notamment.