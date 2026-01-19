Déjà de l’intérêt pour le poste de conseiller du Vieux-Quai à Sept-Îles

Le conseiller Guy Berthe n’a pas encore remis officiellement sa démission que déjà il y a de l’intérêt pour lui succéder dans le district du Vieux-Quai à Sept-Îles.

Patrick Lelièvre a confirmé au Journal qu’il compte déposer sa candidature lorsque l’élection partielle sera déclenchée.

Il ne s’agit pas d’une première expérience en politique municipale pour lui. À l’automne 2025, il avait tenté d’être élu dans le district de Ferland. Il s’était incliné.

Il souhaite devenir conseiller pour travailler avec les élus du conseil municipal afin de faire progresser les dossiers déjà en cours. Il craint qu’une personne ayant pour objectif de bloquer les projets de la municipalité soit élue.

Malgré le fait qu’il ne réside pas dans le district, il estime avoir une très bonne connaissance du secteur qui lui permettra d’être un bon conseiller.

M. Lelièvre précise que si jamais un candidat « fort » ayant d’excellentes compétences se présentait à l’élection partielle, il pourrait retirer sa candidature.

La semaine dernière, Guy Berthe a confirmé qu’il démissionnerait de son poste de conseiller municipal, deux mois seulement après avoir été élu. Il remettra officiellement sa démission lors de la séance du conseil du 26 janvier.

La Ville de Sept-Îles à six mois pour déclencher une élection partielle à la suite d’une démission.