Agression d’une octogénaire à Tadoussac : un nouveau procès pour Christopher Sehota

Les procédures judiciaires s’allongent dans le dossier de l’agression d’une dame de 80 ans à Tadoussac en octobre 2017. Le co-accusé Christopher Sehota sera de retour devant le juge au palais de justice de Baie-Comeau le 19 janvier pour un troisième procès.

Rappelons que lors du premier procès, en 2021, Christopher Sehota et son acolyte dans ce dossier, Ko Prakongkham, ont été déclarés coupables d’introduction par effraction et vol, voies de faits graves mettant la vie d’Alice Bouchard Caron en danger, séquestration, vol qualifié et complot.

M. Prakongkham a alors commencé à purger sa peine tandis que Christopher Sehota a décidé d’aller en appel. En 2023, la Cour d’appel lui a donné raison. Elle a annulé la condamnation et ordonné la tenue d’un nouveau procès.

C’est ce qui nous amène à l’été 2025. Le juge Jules Berthelot, qui présidait le procès, est décédé, ce qui survient très rarement, mais qui oblige la tenue d’un nouveau procès. C’est pour cette raison que Christopher Sehota doit revenir au palais de justice de Baie-Comeau, pour tout recommencer une troisième fois.

D’ailleurs, la requête d’arrêt des procédures en vertu de l’arrêt Jordan de l’avocat de Sehota n’a pas été retenue pas le juge François Boisjoli en décembre dernier. Le décès du juge Berthelot a été considéré comme une circonstance exceptionnelle.