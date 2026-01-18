Le St-Laurent 400 déjà complet

Le course de voilier qui va se rendre de Tadoussac à Havre-Aubert est déjà complète, et ouvre des places supplémentaires à la marine des Bergeronnes pour permettre à plus de gens de participer.

Les voiliers qui voulaient participer au St-Laurent 400 durant le mois d’août 2026 se sont bousculés aux portes des inscriptions, puisque l’événement a affiché complet sur ses réseaux sociaux la semaine dernière.

« Victimes de leur succès », l’organisation a donc décidé d’ouvrir quatre places supplémentaires à la marina des Bergeronnes.

Puisque la marina comporte certains « enjeux opérationnels » tels la longueur des bateaux, le tirant d’eau, la manœuvrabilité et les fenêtres de marée restreintes, l’organisation demande aux intéressés d’en prendre connaissance avant de s’inscrire.

« Il est également toujours possible d’inscrire votre bateau pour la demi-course, entre Rivière-au-Renard et Havre-Aubert », souligne finalement l’organisation.