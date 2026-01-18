Intervention des pompiers : le pop-corn du cinéma de Sept-Îles n’est pas en cause

Les pompiers de la Sécurité incendie de Sept-Îles ont eu à intervenir cette nuit au bâtiment abritant le Ciné-Centre de Sept-Îles et son nouveau voisin le Casa Del Mare. C’est un équipement de cuisson du côté… du restaurant qui est en cause.

L’appel a été logé vers 3h45 le 18 janvier. À l’arrivée des pompiers, il y avait une odeur de brûlé.

Les intervenants ont dû défoncer la porte du Ciné-Centre pour avoir accès rapidement au panneau d’alarme afin d’identifier la zone impliquée.

« La fumée provenait effectivement d’un équipement de cuisson dans la cuisine du restaurant adjacent. Il y a eu de la fumée, mais pas de flammes et aucun dommage », a fait savoir le directeur de la Sécurité incendie, Patrick Bouffard.

« À cette heure là, la machine à pop-corn fait dodo », a mentionné, avec humour, le gérant du Ciné-Centre, Alexandre Leblanc.

Un réveil hâtif pour lui avec un appel à 4h35. « Quand j’ai reçu l’appel, je croyais que c’était majeur, à cette heure-là. Donc malgré tout, je suis content de voir que nos systèmes de sécurité fonctionnent bien, même très bien », a-t-il fait savoir au Journal.

L’intervention des pompiers aura tout de même duré près d’une heure.

Le Ciné-Centre de Sept-Îles est ouvert selon l’horaire habituel en ce dimanche, avec une porte en ” plywood ” pour l’entrée.

