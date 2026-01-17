Une conférence à Sept-Îles pour mieux comprendre l’IA chez les jeunes

L’intelligence artificielle (IA) prend de plus en plus de place au quotidien. Pour bien comprendre ce qui l’entoure chez les enfants, une conférence ouverte aux parents se tiendra à Sept-Îles à la fin du mois par la geek de service.

La conférencière invitée par l’Institut d’enseignement de Sept-Îles (IESI), en collaboration avec Cain Lamarre et la Chambre de commerce, sera Alexandra Coutlée.

Elle donnera des conseils pratiques pour permettre aux parents d’accompagner sainement leurs enfants, particulièrement dans le contexte du milieu de l’éducation.

Mme Coutlée abordera les thèmes suivants : l’éthique et la sécurité en ligne ainsi que le développement du jugement critique

La conférence sur l’IA se tiendra le 29 janvier, dès 18h30, au gymnase de l’IESI. Elle est ouverte à tous les parents de la communauté, et non qu’exclusivement à ceux de l’IESI. La rencontre permettra d’obtenir des outils concrets et de mieux comprendre cette révolution technologique qui touche les jeunes.