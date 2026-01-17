Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine

Vous avez perdu le fil, vous voulez être certains de ne rien avoir raté, ou vous voulez faire le plein de sujets pour votre souper entre amis du samedi soir ? On s’en occupe ! Voici ce qui a marqué la semaine sur la Côte-Nord.

Arrêt du service de repas à Vents et Marées : des résidents dans l’angoisse

La quarantaine de résidents de Vents et Marées n’ont pas de cuisine complète dans leur logement, mais ils ont appris la semaine dernière que le service de cafétéria de leur immeuble s’arrêtera, laissant plusieurs d’entre eux dans l’angoisse et l’incertitude.

François Legault a laissé un legs important sur la Côte-Nord, croit Kateri Champagne Jourdain

Ministre et députée de Duplessis depuis maintenant plus de trois ans aux côtés de François Legault, Kateri Champagne Jourdain estime que le premier ministre démissionnaire aura laissé un héritage important sur la Côte-Nord.

Un pavillon de recherche et de l’innovation à la fine pointe pour le Cégep de Sept-Îles

Le Cégep de Sept-Îles s’invite dans la cour des grands en recherche et innovation. Son nouveau pavillon Rio Tinto IOC, au coût de 40 M$, a été inauguré en grande pompe.

Hôtel de ville de Sept-Îles : un changement de site coûterait 4,4 M$

Si la Ville de Sept-Îles décidait de construire son futur hôtel de ville sur un nouveau site, des frais supplémentaires de 4,4 M$ sont estimés pour ce changement.

Giovanni « Johnny » Stea : 10 $ en poche et un lapin en main

Giovanni Stea est arrivé au Canada à 17 ans, avec en poche un lapin cuit par sa mère pour se nourrir et 10 $. Il ne parlait pas un mot français. Plus de trois quarts de siècle plus tard, l’Italien a rendu l’âme cet automne, mais ses fameuses Alouettes continuent de régaler et font partie intégrante de la culture septilienne.

La Côte-Nord, une des seules régions où la population diminue

Bonne nouvelle pour le Québec : la population continue d’augmenter dans la majorité des régions. Mauvaise nouvelle pour la Côte-Nord : la région fait partie des rares exceptions.

La troupe Danse 7 – Heels de Sept-Îles s’illustre à Montréal

La troupe de danse à talons composée de six Septiliennes a remporté la 3e place dans la catégorie amateur lors du Montreal Heels Festival, en novembre dernier. C’était la toute première participation du groupe mené par la chorégraphe Roxanne Bouchard.