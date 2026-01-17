Bureau de Postes Canada à Gallix : la pétition a été remise à la députée Marilène Gill

La pétition dénonçant la fermeture du bureau de poste de Gallix est maintenant entre les mains de la députée de la circonscription Côte-Nord Kawawachikamach Nitassinan, Marilène Gill.

Un peu plus de 350 citoyens ont signé la pétitio, ” ce qui démontre clairement à quel point ce service est essentiel pour notre communauté “, de mentionner Ann-Édith Daoust, instigatrice de cette action.

Le document est accompagné de six lettre d’appuis, d’entreprises et organisations de la région. Elles soutiennent ainsi la demande du maintien du bureau postale à Gallix.

Autre signe encourageant dans cette démarche, deux personnes ont manifesté leur intérêt pour occuper un poste à temps plein, advenant une réouverture.

Mme Daoust invite les autres personnes ouvertes à de tels postes à communiquer avec elle par Messenger.

” Je poursuis les démarches et je vous tiendrai informés des prochaines étapes. Merci du fond du cœur à toutes celles et ceux qui ont signé, partagé, appuyé et cru en cette démarche. Votre mobilisation est impressionnante “, a-t-elle écrit en conclusion de son message sur le groupe Facebook Les yeux de Gallix.