Rien n’est encore joué entre la Ville et Tennis junior Sept-Îles 

Il n’y a pas encore de « jeu, set et match » entre la Ville de Sept-Îles et l’organisation de Tennis junior Sept-Îles, face à la possibilité que le futur hôtel de ville soit érigé sur le site des terrains derrière le Centre socio-récréatif.

Le maire Benoit Méthot et des conseillers ont rencontré le conseil d’administration du club de tennis de Sept-Îles le 12 janvier.

Une rencontre qui s’est déroulée dans un esprit convivial, a fait savoir M. Méthot.

« Tout le monde était anxieux de faire valoir leurs points, leurs besoins », a-t-il rapporté.

Pour l’heure, si le futur hôtel de ville se retrouve sur le site derrière le Centre socio-récréatif, Tennis junior Sept-Îles serait voué à s’installer au parc Bruno Pauletto, à l’arrière de l’école Manikoutai.

La Ville a confirmé à nouveau l’intention d’y construire un chalet de service.

Selon le maire, le CA du club de tennis s’accorde pour dire que les installations au parc Bruno Pauletto sont conformes « mais, il préfère leur situation au Centre socio-récréatif, le confort de leurs habitudes et la proximité de l’aréna comme back up », a laissé entendre Benoit Méthot.

« Avec des compromis, cet endroit pourrait être viable, mais ce n’est pas ce qu’ils souhaitent. »

Il a mentionné que le club est soucieux de vouloir maintenir leur offre de service, d’occuper les jeunes, peu importe la météo. L’école Manikoutai pourrait être une option, a-t-il avancé.

D’autres rencontres entre la Ville et Tennis junior Sept-Îles doivent avoir lieu.

L’option de reconstruire des terrains est à considérer, selon les besoins évalués dans le cadre de la nouvelle politique du sport, du loisir et du plein air à venir.

Tennis junior Sept-Îles n’a pas encore réagi pour faire suite à cette rencontre du 12 janvier.