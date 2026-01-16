La troupe Danse 7 – Heels de Sept-Îles s’illustre à Montréal

La troupe de danse à talons composée de six Septiliennes a remporté la 3e place dans la catégorie amateur lors du Montreal Heels Festival, en novembre dernier. C’était la toute première participation du groupe mené par la chorégraphe Roxanne Bouchard.

Depuis un peu plus de 2 ans, la danseuse septilienne Roxanne Bouchard offre des cours de danse à talons. Un style de danse qui a été popularisé dans les dernières décennies avec l’arrivée des vidéoclips et d’artistes comme Béyoncé.

« C’est une fusion de plusieurs styles de danse, jazz, hip-hop, un peu de vogue… il y a beaucoup d’influences de différentes cultures que ce soit afro-américaine, LGBTQ, tout ce qui est aussi danseuse à gogo, burlesque », explique Mme Bouchard.

L’aventure au Montreal Heels Festival a commencé lorsque Roxane Bouchard a assisté aux compétitions en 2024. L’idée d’y participer a alors prit naissance dans son esprit.

« Je me suis dit que les filles seraient capables de faire ça », dit-elle.

Mme Bouchard a sondé les participantes de ses cours réguliers et cinq d’entre elles ont démontré un intérêt.

« C’était un défi autant personnel que de groupe, donc pour moi, en tant que chorégraphe, c’était de monter ma première chorégraphie de groupe », dit-elle. « Ça fait des années que je chorégraphie pour moi-même, mais de chorégraphier pour six filles, là, ça a été vraiment tout un défi. »

La troupe de Sept-Îles a finalement remporté la troisième place dans la catégorie amateur.

« J’étais super fière des filles. Elles savaient vraiment bien la chorégraphie, elles avaient aussi bien saisi l’essence et l’énergie de la musique », explique Roxanne Bouchard.

Selon la chorégraphe, les danseuses de sa troupe ont réussi à transmettre leur plaisir d’être sur scène et c’est une des choses qui a permis à son groupe de se démarquer et de monter sur le podium.

La troupe Danse 7 – Heels au Montreal Heels Festival en novembre 2025. Photo courtoisie

Accessible à tous

Selon la chorégraphe Roxane Bouchard, pratiquer la danse à talons est accessible à tous.

« Il y a toute une gamme de clientèles, dans mes groupes, j’ai des femmes de 18 à 60 ans et plus », dit Mme Bouchard.

Roxanne Bouchard propose trois types de cours, afin de s’adapter à tous les niveaux d’aisance de sa clientèle.

« Le premier cours, bien, c’est comme les bases du mouvement, on se concentre, le cours est beaucoup plus lent, décortiqué », décrit-elle.

Mme Bouchard trouve que ce type de danse est parfait pour redécouvrir sa féminité et bien l’habiter.

« J’ai vu les bénéfices sur moi-même avant de les voir sur n’importe quel élève. »