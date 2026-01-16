Démission de Legault : la Côte-Nord réclame un virage en santé

Par Johannie Gaudreault 11:22 AM - 16 janvier 2026
Temps de lecture :

Youssef Ezahr, président du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de la Côte-Nord. Photo courtoisie

À la suite de la démission du premier ministre François Legault, le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) de la Côte-Nord dresse un bilan nuancé des réformes en santé menées sous le gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ).

Il lance également un appel clair à une plus grande écoute des soignants et à une régionalisation accrue des décisions, disant avoir été directement touché par des réformes, dont certaines orientations de départ étaient jugées prometteuses, mais dont l’application a soulevé d’importantes préoccupations sur le terrain.

« Nous avons évidemment vécu de plein fouet les réformes en santé mises en place sous le gouvernement de François Legault et de la CAQ. Les postulats de départ, notamment la diminution du recours aux agences privées et l’amélioration de l’accès en première ligne, allaient dans la bonne direction », affirme Youssef Ezahr, à titre de président du CMDP de la Côte-Nord.

Selon lui, ces réformes ont été conçues avec une consultation insuffisante des professionnels de la santé directement impliqués dans les soins et cette lacune a eu des répercussions concrètes pour la population nord-côtière.

« Cette absence de consultation réelle a eu des impacts négatifs concrets pour notre population sur la Côte-Nord : transferts de patients à l’extérieur non nécessaires, départs de médecins, recours accru et plus coûteux à de la main-d’œuvre indépendante, instabilité persistante du personnel infirmier et perte d’expertise clinique depuis 2024 », déclare Dr Ezahr.

Le CMDP indique avoir porté ces enjeux à l’attention du ministre de la Santé dès 2024, sans que les ajustements attendus ne suivent.

Pour le CMDP, l’approche privilégiée par le gouvernement sortant a accordé trop de place à une logique administrative, au détriment de l’expertise clinique. « En santé, il faut miser d’abord sur les soignants et leur expertise clinique, et non sur une approche principalement gestionnaire. La santé ne se résume pas à une expertise comptable ou à un tableau Excel », dit le président.

Bilan nuancé

Le bilan dressé demeure toutefois nuancé. « De son passage, nous retenons un réel désir de changement, mais une mise en œuvre trop souvent improvisée et centralisée, sans consultation suffisante des acteurs du milieu », commente le médecin.

Le CMDP estime néanmoins que le réseau québécois possède un fort potentiel. « Pourtant, notre système de santé a le potentiel d’être fonctionnel et même parmi les plus performants au monde, à condition d’écouter ceux qui soignent au quotidien et qui connaissent à la fois les failles du système et les solutions pragmatiques à déployer rapidement. »

En regard de la transition politique à venir, le conseil espère un changement de méthode. Le CMDP réitère l’importance d’une adaptation aux réalités régionales. « Les soins doivent être régionalisés, adaptés aux réalités propres à chaque territoire, et non imposés selon une approche mur-à-mur décidée à Québec. »

Le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de la Côte-Nord dit demeurer disponible pour « collaborer à toute réforme qui place réellement la qualité et la sécurité des soins au cœur des décisions ».

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

PHOTOS | Un pavillon de recherche et de l’innovation à la fine pointe pour le Cégep de Sept-Îles

Matane-Côte-Nord : pas de traversées à Godbout vendredi

Traverse Rimouski-Forestville : minuit moins une pour 2026

Lire également

PHOTOS | Un pavillon de recherche et de l’innovation à la fine pointe pour le Cégep de Sept-Îles

Consulter la nouvelle
Actualité

Matane-Côte-Nord : pas de traversées à Godbout vendredi

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 14 janvier 2026

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord