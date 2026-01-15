PHOTOS | Un pavillon de recherche et de l’innovation à la fine pointe pour le Cégep de Sept-Îles

Le Cégep de Sept-Îles s’invite dans la cour des grands en recherche et innovation. Son nouveau pavillon Rio Tinto IOC, au coût de 40 M$, a été inauguré en grande pompe.

Trois unités de recherche appliquée, le transport et la maintenance ferroviaire avec le Centre d’expertise ferroviaire RAIL, la maintenance industrielle et l’industrie 4.0 avec l’Institut technologique de maintenance industrielle (ITMI), ainsi que l’intelligence énergétique avec le Centre de recherche et d’innovation en intelligence énergétique (CR2ie), occupent maintenant le nouveau bâtiment.

Le nouveau pavillon accueille également le Centre d’entrepreneuriat et de valorisation des innovations de la Côte-Nord (CEVI).

De nombreux partenaires du milieu étaient au rendez-vous pour souligner son inauguration.

Journée historique

Cette inauguration du 15 janvier représentait un grand jour pour la direction du Cégep de Sept-Îles. C’est la concrétisation d’un projet travaillé et déployé sur six ans, et qui a mené à divers partenariats.

” C’est une journée, je dirais, historique pour le Cégep. On vient se doter d’un outil pour vraiment amener notre mission plus loin. Le collège a déjà la mission de faire de la recherche appliquée, de la recherche collégiale, et du développement économique régional. Mais avec ce nouveau pavillon-là, on se donne vraiment les laboratoires, les espaces nécessaires pour vraiment pousser notre mission à un niveau supérieur “, souligne le directeur de l’établissement collégial de Sept-Îles, David Beaudin.

À ses yeux, ce centre de recherche en devient un de calibre international.

Le Pavillon de recherche et d’innovation Rio Tinto IOC profitera notamment aux étudiants du Cégep qui pourront participer à des projets de recherche. D’autres y trouveront un emploi dans leurs champs d’études.

” On va avoir des stagiaires qui vont arriver d’un peu partout “, mentionne M. Beaudin.

Les entreprises de la région et d’ailleurs côtoieront les chercheurs, les enseignants, les étudiants.

” Maintenant, l’étape importante, c’est de le faire vivre, c’est-à-dire de trouver un moyen de le financer, de financer le fonctionnement et d’avoir assez de chercheurs “, indique le directeur, confiant en ce sens.

Le Cégep de Sept-Îles veut être attrayant avec son nouveau pavillon à la fine pointe. ” On a déjà une bonne équipe de chercheurs. On a une cinquantaine de personnes qui travaillent en recherche. Mais ce qu’on veut aussi, c’est attirer des talents de haut niveau avec des expertises très particulières qui vont aider notre économie “, assure David Beaudin.

Les ambitions de son collège ne s’arrêtent pas là. L’agrandissement du bloc sportif cadre dans les priorités des prochains mois.

” On a plein de projets. On a encore des rénovations à faire à l’intérieur du collège. On a un grand projet d’aménagement extérieur autour du campus. Tous ces projets-là continuent à avancer par phase “, indique-t-il.

Un échange gagnant-gagnant

Rio Tinto IOC figure comme partenaire majeur du nouveau pavillon de recherche et d’innovation. Les retombées de ce partenariat sont importantes, soutient son directeur, chemin de fer et port, José Riopel.

” Avec le pavillon, on va devenir une place de choix au Québec pour le ferroviaire. Donc on va avoir une expertise qui va se créer dans la région, dans notre cour arrière, qui est à quelques minutes de notre plan et de notre chemin de fer. Ça va être intéressant, ça va développer les techniques “, dit-il. Il a la vision d’une école nationale ferroviaire pour Sept-Îles.

C’est aussi un échange de service pour Rio Tinto IOC avec le Cégep de Sept-Îles qui monte des formations pour les employés de la minière et qui les rend accessibles.

” C’est vraiment un échange gagnant-gagnant avec le Cégep “, mentionne M. Riopel.

Outre le Centre d’expertise ferroviaire Rail qui rejoint d’emblée les besoins d’IOC, ” il y a la portion énergie quand même qui n’est pas à négliger, avec toute la décarbonation qui s’en vient avec le temps. Il y a vraiment des choses qu’on peut développer avec eux. Puis tout ce qui est TMI (technologie de maintenance industrielle), on travaillait déjà avec le collège “, ajoute-t-il.

40 M$

La concrétisation du Pavillon de recherche et d’innovation aura nécessité un investissement total de 40 M$.

Rio Tinto IOC a contribué pour 4 M$, tout en fournissant divers équipements, notamment le wagon servant au Centre d’expertise ferroviaire RAIL.

Les autres partenaires de taille du projet sont le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie (15,7 M$), Développement économique Canada (DEC) pour les régions du Québec (10 M$) et Desjardins (1 M$). Le Cégep de Sept-Îles a injecté 3,1 M$.

Des dons en équipements de partenaires du milieu comme ArcelorMittal et la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire (SFPPN) s’ajoutent, de même que la subvention de la Société du Plan Nord (1,2 M$) destinée au financement des équipements liés au projet de Centre d’innovation de la Côte-Nord.

Au fil du temps

2005 – Création de la première unité de recherche (le GRENOC) au Cégep de Sept-Îles

2008 – Création de l’Institut technologique de maintenance industrielle

2013 – Chaire ferroviaire

2019 – Centre de recherche et d’innovation en intelligence énergétique

2020 – Création du Centre d’expertise Ferroviaire RAIL

2026 – Inauguration du Pavillon de recherche et d’innovation Rio Tinto IOC

Ce qu’ils ont (aussi) dit

” Une des fiertés de ce projet, c’est qu’il a été réalisé par une entreprise de chez nous, BLH. ” – David Beaudin

Directeur de la recherche et de l’innovation au Cégep de Sept-Îles, Laurent Ferrier veut que les autres centres aient accès à son centre pour ” éviter la redondance. Il faut favoriser la diversité “.

” Le Pavillon de recherche et d’innovation Rio Tinto IOC est un exemple concret de ce que la Côte-Nord est capable d’accomplir lorsqu’elle mise sur la collaboration, l’audace et l’expertise. En appuyant des créneaux stratégiques tels que l’intelligence énergétique, la maintenance industrielle et le transport ferroviaire, ce projet du Cégep de Sept-Îles consolide la position de notre région comme véritable moteur d’innovation pour le Québec. ” – Kateri Champagne Jourdain

” C’est le plus beau pavillon dans le coin. C’est une place d’éducation et d’innovation, pour développer du talent. Il y a plusieurs leaders ici qui ont étudié au Cégep de Sept-Îles. ” José Riopel

Plusieurs dignitaires et partenaires étaient présents à l’inaguration du Pavillon de recherche et d’innovation Rio Tinto IOC. Une journée portes ouvertes a lieu ce vendredi 16 janvier, de 12h à 19h, pour visiter les lieux. Photo Sylvain Turcotte

Une des salles du nouveau pavillon avec des robots Kuka. Photo Sylvain Turcotte

Un des bancs d’essai du Pavillon de recherche et d’innovation, le ” Green Cube” du CRI2Ie, sa génératrice d’appoint pour des endroits isolés. Photo Sylvain Turcotte

Le camion du Centre d’expertise ferroviaire RAIL, la solution par excellence pour l’entretien des voies ferrées et pour la planification de travaux futurs. Il sert à d’autres chemins de fer ailleurs au Québec. Photo Sylvain Turcotte