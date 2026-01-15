Démission François Legault | La CAQ n’en a pas fait assez pour les régions, selon l’ancien maire Alain Thibault

Selon l’ancien maire de Port-Cartier, Alain Thibault, le gouvernement de la CAQ n’aura pas réussi à être le gouvernement des régions, comme le premier ministre démissionnaire François Legault l’avait affirmé.

Durant les deux mandats qu’il a occupés à la mairie de Port-Cartier de 2017 à 2025, Alain Thibault a rencontré François Legault à quelques reprises.

Il s’est dit surpris de la décision du premier ministre de démissionner. Il croit par contre que les sondages négatifs pour la Coalition avenir Québec ont eu une influence.

Il retient des gouvernements caquistes qu’ils n’auront pas répondus aux attentes des régions.

« Il n’a pas tenu ses engagements en disant que la CAQ était le gouvernement des régions », dit Alain Thibault.

Il donne en exemple la promesse de régionaliser 5 000 postes de fonctionnaires en région qui n’a pas été atteinte, selon M. Thibault.

« Sept ans plus tard, je n’ai pas vu ça », dit-il.

Il se dit également déçu du plan pour la protection du caribou forestier, où le gouvernement n’a pas livré, estime-t-il.

L’énergie a été un enjeu important sous le gouvernement Legault. Bien qu’il souligne que l’obtention de mégawatts pour le projet BlackPearls a été une bonne chose, il ne comprend pas pourquoi Port-Cartier a dû faire de nombreuses démarches pour obtenir de l’électricité, alors que cette ressource est produite dans la région.

« C’est nous qui la fabrique l’énergie sur la Côte-Nord et on voit ensuite les blocs énergétiques s’envoler pour des projets comme Northvolt, qui n’ont pas vu le jour, ça s’est triste », dit-il. « Je lui ai dit [à Francois Legault] que c’était bien beau les projets ambitieux d’Hydro-Québec, mais il faut laisser des mégawatts sur la Côte-Nord. »

Le projet éolien Apuiat aura été un élément majeur sous la gouverne de François Legault dans la région. L’ancien maire de Port-Cartier rappelle au passage qu’il aura fallu faire changer d’idée au premier ministre, qui était non favorable au projet initialement.

Pour la suite des choses, Alain Thibault, un souverainiste avoué, prédit que la circonscription de Duplessis reviendra dans le giron du Parti québécois lors des prochaines élections, l’automne prochain.

« Le comté de Duplessis va revenir à ses origines en redevenant un comté péquiste », croit l’ancien maire de Port-Cartier.

Un départ souhaité

Le départ de François Legault est accueilli positivement dans le monde syndical.

« Il n’avait pas le choix de s’en aller. Quand tu sèmes le vent, tu récoltes la tempête », commente Pascal Langlois, conseiller régional pour la FTQ sur la Côte-Nord.

Ce dernier est très critique du premier ministre et des politiques qu’il mettait de l’avant, qui étaient « de droite et antitravailleur », selon M. Langlois.

Durant le dernier mandat, il y a eu des affrontements entre le mouvement syndical et le gouvernement Legault. On peut citer le Front commun à l’automne 2023, ainsi que le dépôt du projet de loi 3 qui vise une réforme du régime syndical. Pour Pascal Langlois, le gouvernement Legault n’a jamais été en mode écoute avec le monde syndical.

« Le gouvernement Legault fait tout le contraire de ce qu’il dit. Il n’écoute surtout pas les organisations de travailleurs. Il fait exactement le contraire de ce qu’on propose ou qu’on suggère. Il n’y a plus de dialogue social avec le gouvernement Legault », affirme le conseiller régional pour la FTQ Côte-Nord.

L’Assemblée des MRC de la Côte-Nord, qui réunit les élus de la région, n’a pas souhaité émettre de commentaire à propos de la démission de François Legault. Développement Économique Sept-Îles a également refusé de commenter la démission.