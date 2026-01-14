Un premier navire au quai d’ArcelorMittal à Port-Cartier en 2026

Par Vincent Rioux-Berrouard 8:52 AM - 14 janvier 2026
Temps de lecture :

L’équipe du port d’ArcelorMittal à Port-Cartier a remis la canne à pommeau d’acier au capitaine du Panamax MV Hong Jing, Jiang Zhu, à l’officier en chef Yao Li et au chef ingénieur Yongguo Yu. Julien Choquette Photographe

C’est le MV Hong Jing qui a été le premier navire de l’année dans les installations portuaires de Port-Cartier d’ArcelorMittal.

Comme le veut la tradition, le capitaine du navire, Jiang Zhu, s’est vu remettre la canne à pommeau d’acier.

En provenance d’Irlande, le MV Hong Jing a ensuite quitté le port d’ArcelorMittal le 11 janvier à destination de Hansaport, en Allemagne, avec une cargaison de 78 520 tonnes de concentré de minerai de fer. Construit en 2008, le navire affiche une longueur de 225 mètres et une largeur de 32 mètres.

L’ouverture de la saison 2026 permet aussi à la minière de faire le bilan sur l’année 2025 qu’elle qualifie « d’exceptionnelle » pour ses installations portuaires. Les expéditions de minerai de fer, incluant le concentré et les boulettes, ont atteint un niveau record, faisant de 2025 la meilleure année de son histoire avec 26,2 millions de tonnes, incluant un deuxième trimestre historique à 7,3 millions de tonnes chargées.

Toujours en 2025, les installations portuaires d’ArcelorMittal ont accueilli 419 navires et réalisé plus de 1 000 manœuvres d’entrée et de sortie.

