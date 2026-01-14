Trois événements pour ravir les cinéphiles septiliens cet hiver

Les amateurs de cinéma de Sept-Îles pourront profiter de trois événements mettant en vedette le 7e art à la fin janvier, malgré une pause du Festival du film Ciné Sept.

Films de répertoire en salle et Festival de courts-métrages de pêche seront proposés aux cinéphiles.

« Ce qu’on ne voulait pas, c’est que ça se perde, cette habitude-là, parce que les gens sont habitués, fin janvier, début février, qu’il y ait un événement au cinéma et partout à Sept-Îles », dit Alexandre Leblanc, directeur des opérations au Ciné-Centre de 7 — Îles.

Suite à l’annonce en octobre dernier, d’une pause d’un an pour le Festival du film Ciné Sept, des entreprises culturelles locales se sont mobilisées, pour poursuivre la traditionnelle célébration autour de l’art cinématographique. Le Festival du film Ciné Sept mettait un peu de chaleur au cœur de l’hiver nord-côtier, depuis 34 ans.

Alexandre Leblanc, directeur des opérations du Ciné-Centre de 7 — Îles. Photo Nadia Dorval

« On s’en allait sur la 35e édition. Donc c’est sûr que l’habitude est bien ancrée chez les Septiliens », explique Alexandre Leblanc.

Le Ciné-Centre de 7 — Îles proposera du 30 janvier au 8 février une programmation de films de répertoire. Quatorze films seront proposés au cinéphiles dont La Pampa, Chien 51 et Mille secrets mille dangers. La programmation et l’horaire complet de l’événement seront dévoilés dans les prochains jours.

La Salle Jean-Marc-Dion présentera, pour sa part, deux événements en lien avec le 7e art. Le 26 janvier, trois représentations du film de Louis-Philippe Eno, Les Cowboys fringants : Québec 14/01/2023 seront offerts. Puis le 2 février, place au Festival de films de pêche à la mouche (PALM). Neuf courts-métrages seront présentés au public. Les gens pourront, à la fin de la soirée, voter pour leur préféré.

« À la fin de la tournée québécoise, il y a une soirée à Montréal qui décerne le premier prix à ceux qui ont fait les films », explique Émilie Lavoie, directrice générale et artistique de la Salle Jean-Marc-Dion.

Émilie Lavoie, directrice générale et artistique de la Salle Jean-Marc Dion. Photo courtoisie

Pour la Salle de spectacle, présenter ce festival est aussi une façon de ne pas faire oublier le cinéma à ce temps-ci de l’année.

« C’est sûr qu’étant donné qu’il n’y avait pas de festival, on a été chercher des événements pour les mettre dans la même période. La Salle a toujours été partenaire du festival du film », dit Émilie Lavoie. « Quand on a eu la possibilité de présenter le festival PALM, on a sauté dessus. C’est la Fédération du saumon atlantique qui chapeaute ce projet-là. C’est de belles choses à voir, c’est des belles images », ajoute-t-elle.

Durant la soirée du 2 février, trois réalisateurs nord-côtiers seront présents. Maxime Bélanger présentera le court métrage À la recherche de rien. Dylan Larrivée et Olivier Bacon du Groupe North Shore proposeront le documentaire Et si on écoutait le saumon?.

Films proposés au Ciné-Centre de 7 — Îles

À bicyclette ! de Mathias Mlekuz

Avignon de Johann Dionnet

Bugonia de Yorgos Lanthimos

Chien 51 de Cédric Jimenez

Juste Xavier de Stéphane E. Roy

La Pampa d’Antoine Chevrollier

La venue de l’avenir de Cédric Klapish

Le Train de Marie Brassard

Les musiciens de Grégory Magne

Mille secrets mille dangers de Philippe Falardeau

On sera heureux de Léa Pool

Trois amies d’Emmanuel Mouret

Un simple accident de Jafar Panahi (V.O.S-T F)

Valeur sentimentale de Joachim Trier (V.O.S-T F)