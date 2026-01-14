Renommer Place du commerce en l’honneur de Giovanni «Johnny» Stea

La Chambre de commerce de Sept-Îles Uashat mak Mani-Utenam (CCSIUM) vient de lancer des démarches afin que Place du commerce soit renommé en hommage à l’homme d’affaires italien Giovanni «Johnny» Stea, décédé l’automne dernier à l’âge de 92 ans.

Le choix de Place du commerce n’est pas anodin. M. Stea a ouvert sa toute première boucherie au coin de Place du commerce et de la rue Napoléon, c’est-à-dire à l’emplacement actuel du CLSC. Il y exploita son entreprise durant environ deux ans pour ensuite faire construire l’édifice du 8 A, rue Napoléon.

La première boucherie de Giovanni «Johnny» Stea, située à l’emplacement actuel du CLSC de Sept-Îles au coin Napoléon et Place du Commerce. Photo courtoisie

«Renommer cette voie est un geste de reconnaissance simple, mais porteur», explique Christophe James, directeur général de la CCSIUM.

«Johnny Stea un immigrant, un entrepreneur venu s’installer à Sept-Îles et qui a réussi à laisser quand même une grosse marque, on trouvait que ça pourrait être bien de souligner son apport à la communauté», ajoute-t-il.

Pour appuyer les démarches afin que cet artère porte désormais le nom de Place Giovanni-Stea, la CCSIUM invite la population à signer une pétition en ligne au ccsium.net.

«Présentement, nous sommes à l’étape de sonder l’intérêt des gens à renommer cette rue. Il n’y a pas de démarche encore auprès de la ville avec l’urbanisme, ça serait la prochaine étape », indique M. James

Selon la politique de toponymie de la Ville de Sept-Îles, pour nommer une rue en hommage à une personne, il faut que celle-ci soit décédée depuis au moins un an.

«On pense quand même attendre un peu avant de déposer la demande si la toponymie suggère un an après le décès, on ira formaliser quelque chose plus au courant de l’automne», dit Christophe James.

La CCSIUM est appuyée dans ses démarches par la famille de M. Stea.

Un 5 à 7 en hommage à Giovanni «Johnny» Stea aura lieu ce mardi 20 janvier au Centre des congrès de Sept-Îles. L’événement aura pour but de mettre en lumière l’inspirant parcours de l’immigrant italien qui a du recommencer à zéro en arrivant ici.

«Ce sera une opportunité de réseautage avec bouchées, donc les mets emblématiques de la boucherie Johnny Stéa seront servis, on aura entre autres des alouettes et des saucisses», dit Christophe James.

La CCSIUM en proposera une discussion sur l’entrepreneuriat et l’enracinement des gens d’affaires sur le territoire. Une table ronde avec Rose-Marie Stea [fille de Giovanni Stea] et des entrepreneurs immigrants se déroulera.

L’activité est ouverte à tous. Les intéressés doivent acheter leurs billets en ligne sur le site web de la CCSIUM.