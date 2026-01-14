Photos | François Legault et Sept-Îles au fil des années

Au cours des dernières années, le premier ministre démissionnaire François Legault s’est souvent arrêté à Sept-Îles. Voici, en photos, un retour sur ses différentes visites dans la ville la plus populeuse de la Côte-Nord.

Campagne électorale 2018

Le premier ministre François Legault lors de la campagne électorale en 2018 avec la candidate de la Coalition avenir Québec, Line Cloutier. Photo Archives le Nord-Côtier.

En août 2018, François Legault, qui allait devenir premier ministre du Québec quelques semaines plus tard, s’arrête à Sept-Îles. Il annonce que c’est Line Cloutier qui sera la candidate de la Coalition avenir Québec lors du scrutin du 1er octobre 2018. Sa formation politique ne réussira pas à remporter le comté de Duplessis qui restera dans les mains du Parti québécois.

Une nouvelle candidate en 2022

Kateri Champagne Jourdain et le premier ministre Francois Legault. Photo Sylvain Turcotte

François Legault est de retour à Sept-Îles en août 2022. À nouveau, il est présent pour annoncer la personne qui portera les couleurs de la Coalition avenir Québec dans la circonscription de Duplessis. C’est Kateri Champagne Jourdain qui est choisie et qui sera élue députée quelques semaines plus tard.

Campagne électorale 2022

François Legault et Ian lafrenière lors d’un point de presse le 27 septembre à Sept-Îles. Photo Vincent Rioux-Berrouard

Toujours en 2022, François Legault fait un arrêt rapide à Sept-Îles le 27 septembre en pleine campagne électorale. Il profite de son passage pour rencontrer les chefs de la Nation innue et discuter de développement éolien.

Feux de forêt

François Legault rencontre différents intervenants à Sept-Îles en lien avec les feux de forêt qui touchent la région. Photo Vincent Rioux-berrouard

Le 6 juin 2023, le premier ministre est à Sept-Îles. La région est touchée par plusieurs feux de forêt qui ont notamment forcé l’évacuation de quelques milliers de résidents à Sept-Îles. Il rencontre différents acteurs et se rend à l’aéroport pour saluer les soldats de l’armée canadienne qui ont été déployés.

Rassurer les travailleurs

François Legault en visite chez Aluminerie Alouette le 30 janvier 2025. Photo Lucas Sanniti

En janvier 2025, François Legault se rend en visite chez Aluminerie Alouette. Le secteur de l’aluminium est particulièrement à risque en raison de l’imposition de tarifs par l’administration Trump qui vient d’entrer en poste. Il rencontre les travailleurs et les dirigeants de l’entreprise.

De retour chez Alouette

Francois Legault en juillet 2025 à Aluminerie Alouette. Photo Emilie Caron-Wart

Pour une deuxième fois en 2025, le premier ministre est de passage à Aluminerie Alouette. Le 4 juillet 2025, il annonce le renouvellement du contrat d’approvisionnement d’électricité de l’aluminerie jusqu’en 2045. Du même coup, Aluminerie Alouette confirme qu’elle investira 1,5 milliard pour moderniser ses infrastructures à Sept-Îles.