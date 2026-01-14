Nouvelle carte électorale : statu quo sur la Côte-Nord

La Côte-Nord ne sera pas touchée par la refonte de la carte électorale du Québec qui entrera en vigueur à l’occasion de la prochaine élection générale provinciale, prévue le 5 octobre 2026.

La Commission de la représentation électorale a confirmé que les délimitations des deux circonscriptions nord-côtières sont maintenues, tout comme celles de quatre autres régions de la province.

Dans l’ensemble du Québec, la nouvelle carte modifie toutefois 51 des 125 circonscriptions électorales afin de tenir compte de l’évolution du nombre d’électeurs depuis l’établissement de la carte actuelle. L’objectif est d’assurer une représentation « juste et équitable » à l’Assemblée nationale, conformément aux critères de la Loi électorale.

Selon les données de la Commission, la Côte-Nord affiche une baisse de 4,4 % de son nombre d’électeurs entre 2014 et 2023. Malgré ce recul, la région conserve ses deux circonscriptions actuelles, au même titre que l’Abitibi-Témiscamingue, la Mauricie, le Nord-du-Québec et Chaudière-Appalaches, dont les limites demeurent inchangées.

La carte électorale de la Côte-Nord demeure inchangée. Source : Commission de la représentation électorale

Changements

Ailleurs au Québec, la Commission a procédé à la création de deux nouvelles circonscriptions, soit Bellefeuille dans la grande région des Laurentides et de Lanaudière, et Marie-Lacoste-Gérin-Lajoie en Estrie et au Centre-du-Québec, des secteurs marqués par une forte croissance démographique. À l’inverse, une circonscription est retirée dans la région de Montréal ainsi que dans le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, où la croissance du nombre d’électeurs est faible.

Des ajustements ont également été apportés aux limites de certaines circonscriptions dans plusieurs régions, dont la Capitale-Nationale, Laval, la Montérégie, l’Outaouais et le Saguenay–Lac-Saint-Jean. La Commission a par ailleurs décidé de revenir au toponyme Matane-Matapédia, jugeant que le nom Matane-Matapédia-Mitis ne reflétait plus la réalité géographique de la circonscription à la suite des modifications apportées à son territoire.

Le président de la Commission de la représentation électorale et directeur général des élections, Jean-François Blanchet, a rappelé les principes guidant l’exercice.

« Cette nouvelle carte électorale assure une représentation plus juste et équitable de l’ensemble des électrices et des électeurs, puisqu’elle tient compte de leur évolution sur le territoire. Chaque circonscription regroupe des communautés qui ont certains liens entre elles, bien qu’il soit impossible d’en arriver à des regroupements parfaits », a-t-il précisé.

Il a ajouté que « le retrait d’une circonscription fait toujours beaucoup réagir, mais c’est démocratique que le vote d’un électeur, d’une circonscription à l’autre, ait sensiblement la même influence sur les résultats d’une élection ».

La nouvelle carte électorale sera en vigueur à compter du scrutin d’octobre 2026 et le demeurera jusqu’à l’élection générale suivante.