Les T.S. du Nord arrivent à la rescousse sur la Côte-Nord

Par Charlotte Paquet 12:00 PM - 14 janvier 2026
Temps de lecture :

Jennifer Beaudry dessert la Manicouagan et la Haute-Côte-Nord au sein de la nouvelle entreprise T.S. du Nord, dont elle est copropriétaire. Photo Charlotte Paquet

Fraîchement diplômées au baccalauréat en travail social, mais possédant de nombreuses années d’expérience en intervention dans de multiples domaines, Jennifer Beaudry et Emilie Martineau-Legault lancent T.S. du Nord.

Basée dans la Manicouagan et dans Sept-Rivières, mais desservant l’ensemble de la région, l’entreprise a vu le jour en octobre 2025, soit quelques mois après la fin de la formation universitaire des deux partenaires.

T.S. du Nord est née du constat des travailleuses sociales de la difficulté à trouver leur place dans le réseau de la santé et des services sociaux en respectant leur couleur et leur identité. Les professionnelles veulent faciliter l’accès aux services et offrir une opportunité nouvelle à une clientèle qui, peut-être, ne trouvait pas de réponse à ses besoins avant.

« On entendait beaucoup des gens dire : “J’ai pas de service, c’est long, on ne me comprend pas. J’ai l’impression d’être un numéro. J’ai tant de rencontres et il me semble que c’est toujours long entre mes deux rencontres ‘», explique au bout du fil la Septilienne Emilie Martineau-Legault, forte d’une expérience de près d’une dizaine d’années auprès des Premières Nations.

Les horaires variables des travailleuses sociales sont un avantage certain, comme le fait remarquer Jennifer Beaudry. Le 9 à 4, il faut oublier ça et c’est bien tant mieux pour les clients, ajoute la résidente de Ragueneau. Cette dernière possède une solide expertise à titre de travailleuse de rue de 2011 à 2018 et d’intervenante auprès des victimes d’agressions à caractère sexuel de 2018 à 2021.

T.S. du Nord, qui s’ajoute à une poignée de professionnels en travail social au privé sur la Côte-Nord, mise sur une formule « ici et maintenant », en ce sens que les besoins sont répondus le plus rapidement possible. Il n’est pas rare qu’un appel à l’aide le matin trouve écho quelques heures plus tard.

L’entreprise intervient avec une vision d’autonomie axée sur les forces des gens et les solutions à portée de main. Et cette clientèle est on ne peut plus variée. « Ça peut être autant des enfants que des aînés. On touche vraiment à tous, des hommes, des femmes, des familles », explique Mme Martineau-Legault.

Ces temps-ci, la demande est forte auprès des adolescents souffrant de troubles anxieux et les parents confrontés à des signalements auprès de la Direction de la protection de la jeunesse. 

T.S. du Nord participe à de nombreux programmes à titre de fournisseurs de services, notamment auprès des Premières Nations pour des services non assurés, de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail et de la Société de l’assurance automobile du Québec.

Emile Martineau-Legault, copropriétaire de T.S. du Nord, a pignon sur rue à Sept-Îles et couvre le secteur est de la région. Photo courtoisie

