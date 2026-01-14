Kateri Champagne Jourdain remercie François Legault

La députée de Duplessis et ministre de la Famille, Kateri Champagne Jourdain, a remercié le premier ministre François Legault pour l’avancement dans certains dossiers régionaux après que ce dernier ait annoncé sa démission.

Sur les réseaux sociaux, Mme Champagne Jourdain a écrit que « des progrès concrets qui font une réelle différence sur le terrain » ont eu lieu sous la gouverne du premier ministre.

« D’importantes avancées pour la Côte-Nord ont été réalisées, que ce soit en économie, en santé, en éducation et dans plusieurs autres dossiers essentiels », dit-elle.

Elle le remercie pour la confiance qu’il lui a accordée lorsqu’elle a décidé de faire le saut en politique en 2022. M. Legault a aussi permis à Kateri Champagne Jourdain d’accéder au conseil des ministres en 2022 à titre de ministre de l’Emploi, puis comme ministre de la Famille depuis septembre 2025.

« En 2022, c’est à vos côtés que j’ai choisi de faire le saut en politique, avec la volonté de porter la voix de ma région à Québec », affirme la députée de Duplessis. « J’aime profondément ma région et votre confiance m’a permis de la représenter et de la défendre avec fierté, là où les décisions se prennent. »