Kateri Champagne Jourdain remercie François Legault

Par Vincent Rioux-Berrouard 2:26 PM - 14 janvier 2026
Temps de lecture :

François Legault et Kateri Champagne Jourdain, députée de Duplessis, à Sept-Îles en 2023. Photo archives.

La députée de Duplessis et ministre de la Famille, Kateri Champagne Jourdain, a remercié le premier ministre François Legault pour l’avancement dans certains dossiers régionaux après que ce dernier ait annoncé sa démission.

Sur les réseaux sociaux, Mme Champagne Jourdain a écrit que « des progrès concrets qui font une réelle différence sur le terrain » ont eu lieu sous la gouverne du premier ministre.

« D’importantes avancées pour la Côte-Nord ont été réalisées, que ce soit en économie, en santé, en éducation et dans plusieurs autres dossiers essentiels », dit-elle.

Elle le remercie pour la confiance qu’il lui a accordée lorsqu’elle a décidé de faire le saut en politique en 2022. M. Legault a aussi permis à Kateri Champagne Jourdain d’accéder au conseil des ministres en 2022 à titre de ministre de l’Emploi, puis comme ministre de la Famille depuis septembre 2025.

« En 2022, c’est à vos côtés que j’ai choisi de faire le saut en politique, avec la volonté de porter la voix de ma région à Québec », affirme la députée de Duplessis. « J’aime profondément ma région et votre confiance m’a permis de la représenter et de la défendre avec fierté, là où les décisions se prennent. »

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Photos | François Legault et Sept-Îles au fil des années

Renommer Place du commerce en l’honneur de Giovanni «Johnny» Stea

Les T.S. du Nord arrivent à la rescousse sur la Côte-Nord

Lire également

Photos | François Legault et Sept-Îles au fil des années

Consulter la nouvelle

Renommer Place du commerce en l’honneur de Giovanni «Johnny» Stea

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 14 janvier 2026

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord