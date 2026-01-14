Hôtel de ville de Sept-Îles : un changement de site coûterait 4,4 M$

Si la Ville de Sept-Îles décidait de construire son futur hôtel de ville sur un nouveau site, des frais supplémentaires de 4,3 M$ sont estimés pour ce changement.

Dans son projet présenté cet automne, le nouvel hôtel de ville devait être construit sur le terrain à l’arrière du Centre socio-récréatif. Ce site était loin de faire l’unanimité dans la population étant donné qu’il entraînerait la disparition de quatre terrains de tennis.

L’administration municipale a donc évalué les coûts pour un nouveau site. Ceux-ci comprennent l’acquisition d’un terrain (1,4 M$), la mise à jour des plans et devis (250 000$), l’augmentation des coûts de construction (577 097 $), le coût d’une génératrice (1,2 M$) et la prolongation du bail de location à place Sept-Îles (566 930 $). Tous les coûts supplémentaires sont évalués à 4 351 691 $.

Le projet d’hôtel de ville de Sept-Îles présenté en octobre dernier devait être situéderrière le Centre socio-récréatif. Image Lemay

Le dévoilement de ses coûts a été fait lors d’une rencontre citoyenne mardi soir à la bibliothèque Louis-Ange-Santerre. Pour l’occasion, le maire et la majorité des conseillers étaient présents pour discuter avec les quelques dizaines de Septiliens qui s’étaient déplacés.

« On veut vraiment entendre les citoyens. Connaître ce qu’ils n’aiment pas du projet que ce soit le coût, l’emplacement,etc. », affirme le maire Benoit Méthot.

Le but de l’exercice est que les citoyens aient toute l’information sur le dossier de l’hôtel de ville.

« C’est de permettre aux gens de prendre connaissance du projet et de poser toutes les questions qu’ils veulent », dit-il.

Le maire espère que cette consultation permettra de rebâtir une certaine confiance avec la population après que le lien a été érodé l’automne dernier. Rappelons que plus de 2 500 citoyens ont signé un registre, en octobre, afin de demander la tenue d’un référendum lié au projet d’hôtel de ville. Le nouveau conseil avait décidé en décembre de mettre le projet sur la glace.

Benoit Méthot indique que toutes les options sont actuellement sur la table pour le futur hôtel de ville et que le conseil veut entendre les citoyens avant de décider

« On écoute les citoyens et je suis vraiment honnête quand je dis que si les gens m’amènent assez d’arguments ou des aspects qu’on n’a pas assez considérés, et bien toutes les options sur la table », dit-il.

Les Septiliens sont conviés à une deuxième séance de consultation le vendredi 16 janvier, entre 14 h et 16 h, à la salle L’aquilon de la bibliothèque Louis-Ange-Santerre.

C’est lors de la séance du 26 janvier que les élus municipaux devraient annoncer le choix qu’ils ont fait dans le dossier de l’hôtel de ville de Sept-Îles.