Les Macareux U15 AAA de la Côte-Nord tiennent leur bout 

La formation féminine des Macareux U15 AAA de la Côte-Nord n’a pas à rougir de sa performance au premier tournoi de la saison du Circuit Excellence de Volleyball Québec. Malgré quatre défaites lors de la rencontre à Sept-Îles, elle a tenu tête à ses rivales.

La troupe de l’entraîneur-chef Sébastien Chiasson, qui compte quatre joueuses de la Minganie et six de Sept-Îles sur les dix volleyeuses régulières, n’avait eu que deux fins de semaine de pratiques en novembre, avant le tournoi du 10 janvier au gymnase de l’école Jean-du-Nord, et un entraînement la veille.

Les clubs qu’elle allait affronter s’entraînent pour la plupart quatre fois par semaine. Leurs joueuses font partie d’un programme sport-études.

Les volleyeuses des Macareux U15 proviennent de cinq équipes différentes au niveau scolaire.

« Chaque coach a sa vision. Ça rajoute au défi », a soulevé l’entraîneur.

Sébastien Chiasson ne pouvait donc qu’être content de la performance de ses Macareux qui ont tout de même arraché deux manches en quatre parties.

« Je ne peux qu’être fier. Tout le temps des matchs serrés, on n’a pas été déclassés. Ça promet pour la suite. Les filles vont gagner en expérience », a-t-il résumé. Et il y avait aussi le stress de jouer à la maison comme facteur potentiel, a-t-il dit.

Le prochain tournoi des Nord-Côtières aura lieu le 7 février, à Saint-Joseph, en Beauce. Les Macareux se mesureront alors à quatre autres des 13 équipes du Circuit Excellence AAA.

Résultats des Macareux U15 AAA féminin – 10 janvier 2026, Sept-Îles

vs Beauce-Appalaches : 15-25, 25-8, 10-15

vs Québec : 26-28, 20-25, 13-15

vs Repentigny : 22-25, 21-25, 11-15

vs Saguenay : 15-25, 25-20, 12-15