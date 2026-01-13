Les Macareux U15 AAA de la Côte-Nord tiennent leur bout 

Par Sylvain Turcotte 11:17 AM - 13 janvier 2026
Temps de lecture :

Les Macareux U15 AAA en action lors dut tournoi du Circuit Excellence de Volleyball Québec, le 10 janvier, à Sept-Îles. Photo Sylvain Turcotte

La formation féminine des Macareux U15 AAA de la Côte-Nord n’a pas à rougir de sa performance au premier tournoi de la saison du Circuit Excellence de Volleyball Québec. Malgré quatre défaites lors de la rencontre à Sept-Îles, elle a tenu tête à ses rivales.

La troupe de l’entraîneur-chef Sébastien Chiasson, qui compte quatre joueuses de la Minganie et six de Sept-Îles sur les dix volleyeuses régulières, n’avait eu que deux fins de semaine de pratiques en novembre, avant le tournoi du 10 janvier au gymnase de l’école Jean-du-Nord, et un entraînement la veille.

Les clubs qu’elle allait affronter s’entraînent pour la plupart quatre fois par semaine. Leurs joueuses font partie d’un programme sport-études.

Les volleyeuses des Macareux U15 proviennent de cinq équipes différentes au niveau scolaire.

« Chaque coach a sa vision. Ça rajoute au défi », a soulevé l’entraîneur. 

Sébastien Chiasson ne pouvait donc qu’être content de la performance de ses Macareux qui ont tout de même arraché deux manches en quatre parties. 

« Je ne peux qu’être fier. Tout le temps des matchs serrés, on n’a pas été déclassés. Ça promet pour la suite. Les filles vont gagner en expérience », a-t-il résumé. Et il y avait aussi le stress de jouer à la maison comme facteur potentiel, a-t-il dit. 

Le prochain tournoi des Nord-Côtières aura lieu le 7 février, à Saint-Joseph, en Beauce. Les Macareux se mesureront alors à quatre autres des 13 équipes du Circuit Excellence AAA. 

Résultats des Macareux U15 AAA féminin – 10 janvier 2026, Sept-Îles
vs Beauce-Appalaches : 15-25, 25-8, 10-15 
vs Québec : 26-28, 20-25, 13-15
vs Repentigny : 22-25, 21-25, 11-15
vs Saguenay : 15-25, 25-20, 12-15

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire

À lire également

De nombreux retards pour Postes Canada en Basse-Côte-Nord

Place aux séries de la Ligue de hockey Senior AA de la Côte-Nord

Accident mortel de motoneige à Longue-Rive : le coroner recommande plus de signalisation

Lire également

De nombreux retards pour Postes Canada en Basse-Côte-Nord

Consulter la nouvelle

Place aux séries de la Ligue de hockey Senior AA de la Côte-Nord

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 14 janvier 2026

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord