Les Basques de Sept-Îles M11 BB triomphent à Chicoutimi 

Par Sylvain Turcotte 10:10 AM - 13 janvier 2026
Temps de lecture :

Les Basques de Sept-Îles M11 BB, champions du Tournoi de Chicoutimi. Photo courtoisie

Les Basques de Sept-Îles M11 BB ont connu un parcours parfait au Tournoi atome de Chicoutimi, qui était au calendrier du 9 au 11 janvier. 

Ils ont remporté leurs quatre rencontres, mettant la touche finale avec une victoire de 4-1, en finale, sur leurs rivaux nord-côtiers des Vikings-2 de Baie-Comeau.

Les hockeyeurs septiliens (et port-cartois) avaient au préalable disposé des Sags Bleu de Saguenay (6-3), des Élans de Charlesbourg (4-2), des Sags Orange du Saguenay (3-0) et des Vikings Sud de Beauce-Appalaches (4-3). 

