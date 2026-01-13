Les Basques de Sept-Îles M11 BB triomphent à Chicoutimi 

Les Basques de Sept-Îles M11 BB ont connu un parcours parfait au Tournoi atome de Chicoutimi, qui était au calendrier du 9 au 11 janvier.

Ils ont remporté leurs quatre rencontres, mettant la touche finale avec une victoire de 4-1, en finale, sur leurs rivaux nord-côtiers des Vikings-2 de Baie-Comeau.

Les hockeyeurs septiliens (et port-cartois) avaient au préalable disposé des Sags Bleu de Saguenay (6-3), des Élans de Charlesbourg (4-2), des Sags Orange du Saguenay (3-0) et des Vikings Sud de Beauce-Appalaches (4-3).