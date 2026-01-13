Huit médailles pour l’Académie de judo de Sept-Îles à la Coupe Gadbois

Par Sylvain Turcotte 2:38 PM - 13 janvier 2026
Temps de lecture :

Leiya Chiasson, François-Xavier Beaudin et Laurianne Rodgers, trois des médaillés de l’Académie de judo de Sept-Îles à la Coupe Gadbois. Photo courtoisie

Fidèles à leurs habitudes, les judokas de Sept-Îles ont déroché des médailles en compétition. Pour la 33édition de la Coupe Gabdois à Repentigny, la récolte est de huit médailles.

Leiya Chiasson a pris place sur la plus haute marche du podium deux fois plutôt qu’une lors du tournoi développement des 10 et 11 janvier, étant sacré chez les U18 et chez les U21, de la catégorie de poids des moins 52 kg. 

Laurianne Rodgers a aussi quitté Repentigny avec deux médailles dans ses bagages, une d’or remportée chez les U16, dans une finale septilienne contre Laurence Dubé, et une d’argent gagnée chez les U18, dans la catégorie des moins de 52 kg. 

Maude Bouchard revendique également une première place, résultat de son parcours chez les U16, moins 70 kg. 

Les autres médaillés de l’Académie de judo de Sept-Îles à la Coupe Gadbois sont François-Xavier Beaudin (bronze, U18, moins 66 kg) et Dereck Duguay (bronze, U14, moins 55 kg). 

Medric Duguay, Ahmed Sebraoui et Marco Roy étaient également de la compétition. Le Club Judokan de Port-Cartier comptait deux participants, soit Caleb Dubé et Lucas Gravel Althot.

