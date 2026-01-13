De nombreux retards pour Postes Canada en Basse-Côte-Nord

Des retards en lien avec la livraison des colis et lettres par Postes Canada en Basse-Côte-Nord, particulièrement pour les villages de Blanc-Sablon et de Bonne-Espérance, sont dénoncés.

Selon la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent, le système actuel présente des défaillances et il ne répond pas adéquatement aux besoins des communautés.

Depuis octobre, Postes Canada a modifié sa façon de faire pour amener les colis et les lettres dans ses deux communautés. Auparavant, le tout arrivait par transport aérien. Maintenant, les colis en destination de Blanc-Sablon et Bonne-Espérance utilisent un nouvel itinéraire qui les amène à passer par Terre-Neuve, explique le préfet de la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent, Daren Jones.

Ce nouveau trajet a prolongé les délais de livraison qui étaient de quelques jours auparavant.

« J’ai des exemples après exemples où ça prend minimum trois semaines et même plus qu’un mois. Ça commence vraiment à affecter la Basse-Côte-Nord, surtout Blanc-Sablon et Bonne-Espérance », dit-il.

Postes Canada reconnaît qu’il y a eu certains retards dernièrement et qu’elle « prend très au sérieux » la situation afin d’offrir un service stable, indique une porte-parole par courriel.

La société d’État affirme que les conditions météorologiques difficiles dans les dernières semaines ont affecté les opérations. C’est notamment le cas avec des annulations de traverses du traversier qui relie la Nouvelle-Écosse à Terre-Neuve.

« Lorsqu’il y a des retards liés au traversier, dont 17 annulations sur 12 jours en décembre, le courrier demeure bloqué au port de la Nouvelle-Écosse en attente de traversée. Une fois la traversée effectuée, nous devons mettre en place des mesures de contingence pour acheminer le courrier vers les communautés, ce qui peut prendre quelques jours », écrit Geneviève Joly, du service des relations publiques de Postes Canada.

Le préfet Daren Jones souhaite que la façon dont le service est structuré soit revue, et non seulement la gestion des retards lorsqu’ils surviennent.

Afin que des solutions soient trouvées, la MRC a transmis une demande pour que le dossier soit porté à l’attention de la haute direction de Postes Canada.

« Nous savons à quel point cette situation est frustrante, et nous tenons à ce que les citoyens sachent que ce dossier est pris très au sérieux. Les maires, les administrations et la MRC sont pleinement conscients des impacts et travaillent ensemble pour faire avancer ce dossier vers des solutions concrètes », affirme le préfet de la MRC.