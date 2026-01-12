Les tournois de ringuette s’enchaînent pour les Septiliennes et les Cayennes

Les joueuses de l’Association de ringuette de Sept-Îles sont prêtes à s’attaquer aux différents tournois à venir. De vendredi à dimanche, elles ont travaillé sur leur cardio et leur marquage/démarquage lors du Tournoi Bout’Souffle à l’aréna Guy Carbonneau.

L’édition 2026 a été une réussite. « Tout a bien roulé. Tout le monde du CA a participé et merci à Rio Tinto IOC comme partenaire majeur », a souligné Mathieu Boudreau.

Une soixantaine de joueuses de Sept-Îles étaient de la partie au Bout’Souffle. Une douzaine de filles des Acadiennes de Havre-Saint-Pierre se sont greffées à elles.

Le président de l’Association s’est dit content de voir la relève (pré-moustique et moustique), soit une trentaine de jeunes, sur la glace.

« Ça augure bien pour les prochaines années », a-t-il mentionné. Il est toujours possible d’essayer la ringuette pour les nouvelles, même en cours de saison.

L’organisation prendra le temps de décanter de la fin de semaine et ira par la suite sur la table à dessin pour offrir une 20e édition spéciale en 2027.

En mode « tournois »

D’ici là, l’Association aura notamment ses Miss’Îles Inter B2 en tournoi du 23 au 25 janvier, soit à celui de Boucherville.

C’est toutefois l’équipe scolaire de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai qui partira le bal. Ses étudiantes-athlètes de secondaire 3, 4 et 5, de l’entraîneure Marie-Pier Primard, seront du Tournoi de Beaconsfield/Kirkland du 16 au 18 janvier dans la catégorie cadette B.

Une semaine plus tard, l’Association de ringuette de Sept-Îles comptera des équipes dans deux villes différentes, soit à Boucherville (Inter B2) et à Sainte-Marie, en Beauce (Atome C et B, Benjamine C et B, Junior B et Inter A).

En février, ce sont les tournois de Longueuil, du 13 au 15 février, pour les cadettes B, et celui de La Capitale (Québec), du 2 au 22, pour l’Inter B1, qui sont au calendrier.

Il ne devrait rester que les Jeux du Québec au début mars, les Championnats provinciaux pour l’Inter A et l’Inter B à la fin mars et le Tournoi de Saint-Eustache le long week-end de Pâques pour plusieurs des équipes des Miss’Îles.

Comme plusieurs filles jouent également au volleyball au niveau scolaire, les dates des provinciaux tombent en même temps que le Championnat régional de volley. Seules les joueuses de la catégorie Inter pourront y être.

Au Havre

L’Association de ringuette de Havre-Saint-Pierre organise aussi son tournoi trois contre trois. Le Défi des Acadiennes se tiendra les 7 et 8 février. Des joueuses de Sept-Îles y seront.

Par ailleurs, l’équipe benjamine B de Havre-Saint-Pierre s’est avouée vaincue, dimanche, en finale du Tournoi de Pierrefonds. Elle a perdu 4-3 contre Pointe-Claire.