Les paramédics de la CSN rappelés à l’ordre

Le Tribunal administratif du travail (TAT) rappelle à l’ordre les paramédics syndiqués à la CSN de partout au Québec.

Leurs nouveaux moyens de pression, déclenchés la semaine dernière, ont été contestés par les différents services ambulanciers.

Les paramédics voulaient échanger du matériel entre les ambulances, entre autres.

Le Tribunal a ordonné aux différents syndicats « de cesser immédiatement de procéder au descellement des compartiments des ambulances, à celui du matériel qui s’y trouve et à son déplacement, sauf si cela est nécessaire en fonction des besoins de l’intervention ».

La décision touche aussi aux communications. Les paramédics doivent » cesser immédiatement tous les moyens d’action relatifs aux radios de communication, aux systèmes de géolocalisation et aux cylindres d’oxygène et à tout le matériel qui s’y rattache », écrit le TAT.

Les présentes ordonnances entrent en vigueur immédiatement et le demeurent jusqu’à la fin de la présente grève, a aussi précisé le Tribunal administratif du travail.

Les paramédics du Québec syndiqués à la CSN sont sans contrat de travail depuis presque trois ans. Les salaires sont au cœur du litige.

Plusieurs dizaines de séances de négociation ont eu lieu sans qu’un rapprochement ne se concrétise.