Les paramédics de la CSN rappelés à l’ordre

Par Dave Kidd 4:00 PM - 12 janvier 2026
Temps de lecture :
Photo archive

Le Tribunal administratif du travail (TAT) rappelle à l’ordre les paramédics syndiqués à la CSN de partout au Québec.

Leurs nouveaux moyens de pression, déclenchés la semaine dernière, ont été contestés par les différents services ambulanciers.

Les paramédics voulaient échanger du matériel entre les ambulances, entre autres.

Le Tribunal a ordonné aux différents syndicats « de cesser immédiatement de procéder au descellement des compartiments des ambulances, à celui du matériel qui s’y trouve et à son déplacement, sauf si cela est nécessaire en fonction des besoins de l’intervention ».

La décision touche aussi aux communications. Les paramédics doivent » cesser immédiatement tous les moyens d’action relatifs aux radios de communication, aux systèmes de géolocalisation et aux cylindres d’oxygène et à tout le matériel qui s’y rattache », écrit le TAT.

Les présentes ordonnances entrent en vigueur immédiatement et le demeurent jusqu’à la fin de la présente grève, a aussi précisé le Tribunal administratif du travail.

Les paramédics du Québec syndiqués à la CSN sont sans contrat de travail depuis presque trois ans. Les salaires sont au cœur du litige.

Plusieurs dizaines de séances de négociation ont eu lieu sans qu’un rapprochement ne se concrétise.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Jonas et We’Re No Cowboys pour le party au Tournoi Fred Chiasson

Le premier dans les eaux du Port de Sept-Îles

Double victoire des Nord-Côtiers M13 à Baie-Comeau

Emplois vedettes

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Jonas et We’Re No Cowboys pour le party au Tournoi Fred Chiasson

Consulter la nouvelle

Le premier dans les eaux du Port de Sept-Îles

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 31 décembre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord