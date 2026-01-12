Le premier dans les eaux du Port de Sept-Îles

Il y a la tradition du premier bébé de l’année, mais il y a aussi celle du premier bateau à mouiller les eaux du Port de Sept-Îles.

Pour 2026, cet honneur revient au navire Golden Frigo, arrivé le 2 janvier à 4 h 56, en provenance des Pays-Bas.

L’embarcation du capitaine Oleksandr Kryvoruchenko transportait un chargement de minerai de fer de la Compagnie minière IOC à destination de l’Algérie.

Le Port de Sept-Îles a souligné le tout avec sa traditionnelle canne à pommeau d’aluminium et de minerai de fer, qui en était à une 39e remise.

Le cadeau de cette arrivée symbolique, célébrant du coup la nouvelle année, a été remis par la PDG du Port de Sept-Îles, Alexandra Chouinard, au capitaine du navire.

« Félicitations au capitaine et à son équipage qui remportent la Canne et entrent dans l’histoire du Port de Sept-Îles », souligne l’administration portuaire sur ses réseaux sociaux.