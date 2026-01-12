Le premier dans les eaux du Port de Sept-Îles

Par Sylvain Turcotte 12:02 PM - 12 janvier 2026
Temps de lecture :

Le Golden Frigo, le premier navire à franchir les eaux du Port de Sept-Îles pour l’année 2026. Photo courtoisie

Il y a la tradition du premier bébé de l’année, mais il y a aussi celle du premier bateau à mouiller les eaux du Port de Sept-Îles.

Pour 2026, cet honneur revient au navire Golden Frigo, arrivé le 2 janvier à 4 h 56, en provenance des Pays-Bas. 

L’embarcation du capitaine Oleksandr Kryvoruchenko transportait un chargement de minerai de fer de la Compagnie minière IOC à destination de l’Algérie.

Le Port de Sept-Îles a souligné le tout avec sa traditionnelle canne à pommeau d’aluminium et de minerai de fer, qui en était à une 39e remise. 

Le cadeau de cette arrivée symbolique, célébrant du coup la nouvelle année, a été remis par la PDG du Port de Sept-Îles, Alexandra Chouinard, au capitaine du navire. 

« Félicitations au capitaine et à son équipage qui remportent la Canne et entrent dans l’histoire du Port de Sept-Îles », souligne l’administration portuaire sur ses réseaux sociaux. 

Le capitaine du premier navire à mouiller dans les eaux du Port de Sept-Îles en 2026, Oleksandr Kryvoruchenko (au centre), a reçu des cadeaux pour souligner cette arrivée symbolique. Il est entouré de Patrice Tremblay, directeur – Développement des affaires chez Rio Tinto IOC, Benoit Méthot, maire de Sept-Îles, Alexandra Chouinard, PDG du Port de Sept-Îles et Claude Potvin, directeur intérimaire – Installations portuaires et minéraux chez Rio Tinto IOC. Photo courtoisie

