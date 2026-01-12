Jonas et We’Re No Cowboys pour le party au Tournoi Fred Chiasson

Par Sylvain Turcotte 2:25 PM - 12 janvier 2026
Temps de lecture :

Jonas Tomalty est invité comme artiste pour une deuxième fois au Tournoi de hockey Fred Chiasson.  Photo Facebook Jonas Tomalty

L’organisation du Tournoi de hockey Fred Chiasson (THFC) de Sept-Îles enchaîne les annonces. Après celle d’André Roy comme joueur invité, les artistes qui fouleront la scène pour la portion sont maintenant connus. 

Sur la glace, il y aura 42 équipes, une participation record pour le Tournoi de hockey Fred Chiasson. Son édition 2026 se tiendra du 19 au 22 février.

Pour la partie musicale du samedi 21 février, au Centre des congrès de Sept-Îles, c’est We’Re No Cowboys qui sera en première partie. Krystelle Savard et ses acolytes musiciens Myriam Saucier, Alain Denis Fleury, Marc Gagnon, Éric Bérubé et Jean-François Duguay interprèteront les plus grands succès du country américain.

La voix du groupe septilien, Krystelle Savard, invite les gens à porter chapeau et bottes de cowboys pour venir danser en ligne.

We’Re No Cowboys mettra la table à Jonas Tomalty, de retour pour une deuxième fois au party du THFC, après sa présence à celui de 2023. 

Jonas a mentionné que ce sera « tout un party ». En plus des chansons de son répertoire et de celui de son groupe Jonas & The Massive Attraction, il a prévu une liste de cover « pour allumer la place ». 

La mise en vente des billets devrait se faire dès le 1er février.  

